Le cabinet des curiosités

Aussi vrai que la nature a horreur du vide, la politique belge vibre souvent avec le désordre.

C’est, toutes choses étant égales par ailleurs, son biotope de prédilection – comme les koalas aiment l’eucalyptus. La semaine écoulée a d’ailleurs été riche d’enseignements à cet égard. La prise de bec autour du pacte de l’ONU sur les migrations, d’abord. On aurait pu se contenter d’une crise assez typique, c’est blanc, c’est noir, la N-VA dit ceci, ses partenaires de gouvernement disent cela, c’est clair, c’est net, le gouvernement tombe et vogue la galère.

Mais non.

Entre une crise politique au niveau fédéral et le futur président d’un grand parti francophone qui pose un choix discutable, la semaine a été faste.

Ce serait bien trop simple et lisible. On a donc atterri dans un capharnaüm politique typiquement belge où plus personne n’y comprend plus rien. Même les constitutionnalistes se divisent et ne sont pas d’accord entre eux. Notez: quand on ressort les constitutionnalistes, cela témoigne de l’intensité du chaos ambiant. Le Premier ministre a tenu bon: il compte bien se rendre à Marrakech la semaine prochaine pour faire signer le pacte onusien. Formellement, il n’y a rien à signer puisqu’il s’agit d’une résolution qui sera votée aux Nations unies à New York fin décembre. Charles Michel va a Marrakech avec le soutien d’une majorité du Parlement mais pas de la N-VA, qui lui a refusé son feu vert en plénière jeudi soir. Les questions juridiques fusent, les experts s’empoignent sur la solidité d’un tel tour de passe-passe: Michel a-t-il le droit de représenter la Belgique sur la scène internationale sans blanc-seing gouvernemental? C’est bancal quand même comme position – même si les 180 pays qui siègent aux Nations unies ont d’autres chats à fouetter que de s’inquiéter d’un début de crise politique belgo-belge. Il est vrai que nos 541 jours sans gouvernement ont habitué les observateurs étrangers du micmac noir-jaune-rouge à ne pas s’emballer trop vite. La Belgique politique, c’est un cabinet des curiosités à elle seule.

Le chantre de l’anticumul

Tiraillements et crise au Fédéral. Mais dans la Maison d’en face, l’opposition socialiste, on fait aussi son possible pour ne pas rester en rade au rayon de l’incongruité politique.

Ainsi est-on interloqué par la décision de Paul Magnette, bourgmestre de Charleroi, probable futur président du parti socialiste, fin connaisseur du processus de la construction européenne, de mener la liste PS pour les élections européennes tout en indiquant ne pas envisager de quitter Charleroi et son mayorat. Magnette est intelligent, il a forcément pesé et soupesé les "plus" et les "moins" d’une telle décision. Lui le chantre de l’anticumul, Magnette qui avait eu le cran de se faire détester en interne du Parti socialiste avec ses positions radicales en la matière, fonce tête baissée dans un panneau qui ne fait qu’éloigner plus encore la politique du citoyen. C’est dommage.