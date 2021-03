"Le meilleur gouvernement est le gouvernement qui gouverne le moins", écrivait Henry David Thoreau dans "La désobéissance civile". Dans cette crise du Covid, les gouvernements du monde entier abusent de leurs prérogatives, mais ne respectent pas leurs obligations.

Le week-end dernier, en lisant la biographie de Gandhi par Jacques Attali suite à la recommandation d’un ami entrepreneur, j’apprenais que le célèbre Indien avait été influencé par un de mes auteurs favoris, le philosophe américain Henry David Thoreau (1817-1862), et particulièrement par son texte "La désobéissance civile".

Comme j’ai la mauvaise habitude de souligner dans les livres, voici quelques morceaux choisis de ce texte fondateur, qui revient à la mode ces derniers temps: "Le meilleur gouvernement est le gouvernement qui gouverne le moins", "Le gouvernement n’est que la modalité selon laquelle le peuple a choisi d’exécuter sa volonté", "Notre gouvernement n’a jamais de lui-même fait avancer aucune entreprise, sinon en s’effaçant diligemment", "Je pense que nous devrions être d’abord des hommes, et ensuite des sujets", "L’État n’est doué ni d’un esprit supérieur ni d’une honnêteté supérieure, mais uniquement d’une force physique supérieure", "Pour être rigoureusement juste, l’autorité du gouvernement doit avoir l’approbation des personnes gouvernées", et enfin, "La démocratie, telle que nous la connaissons, est-elle l’ultime progrès possible en matière de gouvernement?" (1849).

L’État Providence a trouvé dans l’ère Covid son orgasme ultime.

À notre époque, qu’on peut désormais qualifier d’"ère Covid", les préoccupations de Thoreau sont plus que jamais d’actualité. Les gouvernements du monde entier (ou presque) ont adopté en réponse à la pandémie une approche quasi dictatoriale. Ils ont désormais, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, les Pleins Pouvoirs. Les décisions sont souvent prises au mépris de tout sens économique, et de toute considération pour la liberté. On se cache derrière l’avis des experts en oubliant que la définition même du mot "expert" est à l’opposé de "généraliste" – ce que tout bon décideur devrait être. On prend des mesures, non pas pour qu’elles soient respectées, mais en tenant compte du fait que, comme elles ne le seront pas, il faut fixer des règles encore plus sévères de sorte que l’objectif initial (caché à la population) soit atteint (exemple : les bulles d’une personne – j’en ris encore).

Les Parlements ne sont plus consultés, et les Pouvoirs Spéciaux et autres Lois "Pandémie" s’étendent jusqu’à l’horizon, alors qu’il s’agit en principe de mesures d’urgence qui ne devraient durer que quelques semaines.

En Europe, on regarde benoîtement les escargots passer.

Le peuple se terre, opprimé, neurasthénique, tout comme l’esprit humain d’ailleurs. Le télétravail obligatoire, qui nous pousse à fonctionner comme des robots asociaux, est en train d’assécher toute envie de se rencontrer, de débattre, de créer. On se renferme sur soi. On attend que ça passe, en regardant défiler les aides publiques dont la génération suivante (de citoyens et de politiciens) devra supporter la charge (tant pis pour eux!).

Et on oublie qu’on est en train de voir gonfler, en bourse, une des plus gigantesques bulles économiques jamais créées par l’Homme (amis cinéphiles, revoyez "The Big Short" sur Netflix, et transposez à la situation d’aujourd’hui).

Les gouvernements du monde entier abusent de leurs prérogatives (j’allais écrire "droits", or il n’en est rien), mais ne respectent pas leurs obligations. En effet, comment expliquer l’incroyable inefficacité de la campagne de vaccination? Pourquoi Israël est-il à ce point en avance sur le reste du monde? "They get the job done. Whatever it takes. Period." En Europe, on regarde benoîtement les escargots passer.

L’État Providence a trouvé dans l’ère Covid son orgasme ultime. Nous voilà redevenus des enfants, assignés à résidence par Papa Providence avec un thermomètre dans le c… Mais le jour où le Covid sera vaincu, les gouvernements perdront les Pleins Pouvoirs dont ils disposent aujourd’hui. L’ère Covid serait-elle destinée à durer de longues années? Je vous laisse dormir dessus, et relire les lignes de Thoreau. Allez, soyons fous, je vous offre 20 exemplaires de "La désobéissance civile": écrivez à books@daoust.be pour en obtenir une.