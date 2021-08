À l’approche de la rentrée, évitons les décisions radicales

A la rentrée, et pour quelques mois au moins, évitons de prendre des décisions hâtives qui seraient uniquement le fruit de la période traumatique que nous avons traversée et dont les conséquences pourraient être lourdes.

Mine de rien, la rentrée approche. Et mine de rien, nous nous dirigeons vers un monde nouveau. Radicalement nouveau. Les gouvernements, entreprises et citoyens s’y préparent d’ores et déjà. Certains de manière plus consciente que d’autres. Tous, nous gagnerions à éviter de prendre des décisions trop radicales.

Notre monde traverse des bouleversements majeurs. D’une part, le covid nous a fait découvrir un mode de vie que nous n’imaginions pas possible, digne d’Orwell. Confinements, télétravail obligatoire, privations de liberté, micromanagement de nos vies quotidiennes, paranoïa généralisée. D’autre part, pendant ce temps, une série de changements qui étaient déjà en marche se sont accélérés, sans qu’on s’en rende forcément compte. Le pouvoir des médias (et certainement des médias sociaux) sur les citoyens s’est considérablement accentué, faisant de nous des marionnettes à l’affût de la moindre information sur la crise ducovid ou sur l’évolution de nos libertés.

Tirant les ficelles de ces marionnettes, les gouvernements du monde entier, qui ont pris goût, chacun à leur manière, à une forme de pouvoir absolu qu’aucun d’entre eux n’avait connu de son vivant (puisque la dernière occurrence date de la Deuxième Guerre mondiale).

Enfin, le virus du numérique a trouvé dans l’ère covid un terreau fertile pour proliférer en-dehors de toute proportion : sur nos îles désertes, nous avons bien été obligés de nous adapter au télétravail généralisé, à l’e-commerce presque obligatoire, et à des formes de socialisation qui n’ont plus rien de sociable (apéros Zoom, anyone ?)

Chacun à notre niveau, nous nous posons la question de notre avenir.

Partons du citoyen. Nombreux sont ceux, qui à l’issue de 15 mois de télétravail, d’isolement et de paranoïa, ont accompli une réflexion personnelle (ou familiale) sur leur avenir. Ceci a conduit, et conduira encore, à de nombreuses réorientations de carrière, qu’on sent déjà aujourd’hui dans l’augmentation du taux de rotation du personnel dans certaines entreprises (ou secteurs entiers). Cela ne fera que s’accentuer.

La tentation d'ouvrir les vannes

Les entreprises quant à elles sont notamment confrontées à une grande décision qui pourra avoir un impact majeur sur leur productivité à long terme : la définition d’une politique de télétravail post-covid.

La tentation est grande d’ouvrir les vannes à fond et de permettre une large proportion de télétravail. Tant au sein des directions (économies de mètres carrés de bureaux, rêve d’un monde digitalisé qui optimiserait tout…) que dans la tête des travailleurs (qui se voient déjà s’occuper de leurs enfants, des courses et des travaux ménagers… pendant les heures de bureau).

Les entreprises qui envisagent de mettre en place une politique de télétravail très élargie ne doivent pas oublier que toute facilité qui sera accordée aux travailleurs deviendra un acquis social, pour toujours.

Les gouvernements, au milieu de tout cela, devraient se préparer à assouplir les règlementations covid (tout en conservant les règles de distanciation sociale par précaution), mais ils ont pris goût à diriger une société régulée dans ses moindres détails. Le pouvoir absolu, quand on y a goûté, pourquoi y renoncer de sa propre initiative ? Si la population se plie à des règles absconses, pourquoi les simplifier ?

A l’approche de la rentrée, citoyens, entreprises et gouvernements vont devoir prendre des décisions qui auront des conséquences sur le long terme. Les citoyens ne doivent pas sous-estimer que quand on prend une décision radicale à propos de sa carrière, cela peut avoir des conséquences jusqu’à la fin de sa vie.

Effets pervers potentiels

Quitter une entreprise ou un secteur sur un relatif coup de tête peut être un très mauvais "career move". Les entreprises qui envisagent de mettre en place une politique de télétravail très élargie ne doivent pas oublier que toute facilité qui sera accordée aux travailleurs deviendra un acquis social, pour toujours.

Ouvrir les vannes d’un coup, sans prendre le temps d’y aller pas à pas et de peser le pour et le contre, pourrait avoir des conséquences dramatiques sur la motivation et la productivité du personnel à long terme.

Quant aux gouvernements, ils doivent être attentifs aux mouvements de grogne auxquels on assiste un peu partout dans le monde face aux privations de liberté liées aux mesures covid. Ils ne doivent pas oublier qu’un des principes fondamentaux, inscrits dans la plupart des constitutions des pays civilisés, est la liberté. Et que celle-ci ne peut pas, non, jamais, être sacrifiée sur le long terme.

Soyons adultes. Pas adolescents. Ne prenons pas de décisions hâtives.

Dans nos réflexions actuelles, nous devons penser aux effets pervers potentiels qu’auraient des décisions trop radicales. Penser aux conséquences non pas dans trois mois, mais dans trois ans, voire trente.

Caprices et coups de tête

Moi citoyen, je veux travailler moins pour profiter plus de la vie: parfait, mais est-ce que je vais vouloir faire ça toute ma vie, mettant en péril une carrière passionnante? Moi entreprise, je vais renvoyer mes travailleurs à la maison la moitié de leur temps: parfait, mais seront-ils motivés et productifs en passant les dix prochaines années ainsi semi-confinés? Moi gouvernement, je vais faire passer des lois restrictives, qui auront pour conséquence de mettre en péril des secteurs entiers, tels que l’horeca, le culturel, le commerce, voir certains centres-villes tout entier (vous êtes-vous promenés à Bruxelles ces derniers mois?): parfait, mais que vont faire tous les citoyens qui seront impactés? Se laisser faire silencieusement ad vitam aeternam?

A l’approche de la rentrée et de ce nouveau monde, ne nous laissons pas dominer par nos caprices et nos coups de tête. Reprenons d’abord une vie normale, au moins pour quelques mois, de sorte à ne pas prendre de décisions qui seraient uniquement le fruit de la période traumatique que nous avons traversée, et seraient donc forcément incomplètes et naïves. Soyons adultes. Pas adolescents. Ne prenons pas de décisions hâtives.