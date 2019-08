A Idleb, les bombardements s'intensifient, l'armée syrienne avance

Mercredi, un avion de l'armée syrienne qui survolait une zone à l'est de Khan Cheikhoun (nord-ouest) a été abattu par les djihadistes. Son pilote a été capturé, une première depuis le début de l'escalade militaire dans la région d'Idleb, selon l'OSDH. Durant la nuit qui a suivi, onze djihadistes et rebelles, et cinq combattants prorégime ont été tués. Le lendemain, le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda) a revendiqué l'attaque de l'avion et publié sur son site une vidéo montrant un homme, présenté comme le pilote, qui affirme s'appeler Mohammad Ahmad Sleiman et être lieutenant-colonel de l'armée de l'air syrienne.