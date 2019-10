Amnesty proteste devant l'ambassade d'Iran à Bruxelles

L’action en elle-même n’a duré que 5 minutes environ. Les militants portaient des blouses d’hôpital et des cathéters aux bras. Ils s’étaient maquillés pour avoir un teint livide et des yeux cernés de noir. Ils voulaient ainsi exprimer à quel point la peine de mort en Iran les rend malades. Ils ont déployé une bannière sur laquelle était inscrit "Iran, your death penalty makes us sick #nodeathpenalty". Des sacs mortuaires portant les noms des personnes déjà exécutées durant cette année étaient disposés à leurs pieds. L’action s’est déroulée avec des pulsations cardiaques en fond sonore.