Au Parlement wallon, les élues rappellent qu'elles "sont plus qu'un quota"

"Nous sommes plus qu'un quota" affirment ces femmes, députées ou ministres régionales, photographiées au Parlement wallon par... Le ministre MR Jean-Luc Crucke. Leur message a été rapidement relayé sur les réseaux sociaux et fait suite à la tentative avortée, de la part du président du MR Georges-Louis Bouchez , de remplacer la ministre wallonne Valérie De Bue par Denis Ducarme , lui-même éjecté du fédéral.

Mais le jeu de chaises musicales a rapidement viré au fiasco en raison d'un décret spécial voté à l'unanimité en mai 2019 par le Parlement de Wallonie qui prévoit une représentation d'au moins 30% de femmes - ou d'hommes - au gouvernement wallon. Or, en remplaçant Valérie De Bue - qui, selon des sources bien informées, n'aurait appris la nouvelle que quelques dizaines de minutes avant le tweet du président du MR - par Denis Ducarme, le compte n'y était plus, l'exécutif régional n'étant plus composé que de deux femmes - Céline Tellier (Ecolo) et Christie Morreale (PS) - sur huit ministres.