Deux bébés pandas sont nés à Pairi Daiza

Les équipes de Pairi Daiza et du China Conservation and Research Center for the Giant Panda ont annoncé ce vendredi la naissance de deux nouveaux bébés pandas au parc animllier de Cambron. Deux nouveaux bébés pandas géants sont nés jeudi au parc animalier Pairi Daiza, à Cambron. Il s'agit des deuxième et troisième naissances de bébés pandas géants à Pairi Daiza, et dans le Benelux, après celle de Tian Bao, né le 2 juin 2016, a précisé le parc.