Fin de confinement pour la Tour Eiffel

La Tour Eiffel, c'est le monument qui est d'ordinaire l'un des plus fréquentés au monde avec ses 7 millions de visiteurs par an, selon ses gestionnaires. Elle avait fermé dès le 13 mars en raison de l'épidémie de Covid-19, avant même l'instauration d'un confinement généralisé en France.

Les ascenseurs toujours interdits

Les visiteurs peuvent à présent la gravir depuis ce jeudi matin. Dans un premier temps, seules les visites par les escaliers seront possible, jusqu'au 2e étage. Début juillet, si la situation sanitaire le permet, les ascenseurs pourraient être rouverts jusqu'au 2e étage, mais pas ceux, plus petits, menant du 2 au sommet, "pour éviter toute situation de confinement" dans ces ascenseurs-là.

Opération séduction

Et au cas où ce puzzle géant composé de 18.038 pièces métalliques, comportant 2,5 millions de rivets, lourd de 7.300 tonnes de fer et 60 tonnes de peinture, ne suffirait pas à attirer les plus jeunes, la tour Eiffel a prévu à leur intention des DJ sets tous les jeudis et vendredi à partir du 9 juillet.