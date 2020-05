Inauguration de la gare maritime de Tour & Taxis

Rénovée et réinventée, la nouvelle gare maritime du site bruxellois de Tour & Taxis a été dévoilée ce mardi. Le lieu accueille déjà ses premiers locataires, parmi lesquels Accenture, Publicis, Collibra et Spaces.

La transformation de la gare maritime de Tour & Taxis à Bruxelles en un espace couvert de travail, de shopping et de loisirs a été dévoilée mardi matin. Cette ancienne gare, en service jusque dans les années 80, s'étend sur 280m de long, 140m de largeur et 24 m de haut. Cette structure datant du début du 20ème siècle abrite dorénavant 12 blocs en bois dédiés à des espaces de travail et des commerces.