La Chine lance une rare mission pour ramener des roches lunaires

Compléter le puzzle lunaire

La sonde envoyée mardi a pour objectif de collecter environ 2 kg de roches lunaires , notamment en creusant le sol jusqu'à deux mètres de profondeur. Ces échantillons seront prélevés dans une zone géologique bien plus jeune que lors des précédentes missions soviétiques et américaines. Ils devraient permettre d' ajouter des pièces supplémentaires au grand puzzle de l'histoire de la Lune .

"Les scientifiques chinois et ceux d'autres pays auront tous l'opportunité d'obtenir , pour la recherche, les échantillons lunaires ramenés par Chang'e 5", a promis Pei Zhaoyu, directeur adjoint de l'organisme chargé de l'exploration lunaire à la CNSA. "La Chine compte aussi profiter de cette mission pour affiner les technologies nécessaires aux futures missions lunaires habitées ", estime Chen Lan, analyste pour le site GoTaikonauts.com, spécialisé dans le programme spatial chinois. "C'est un pas de plus vers des Chinois sur la Lune."

Rattraper son retard

"C'est probablement la nécessité d'améliorer les technologies des missions habitées qui ont poussé les ingénieurs chinois à adopter une démarche aussi compliquée, voire inutile", note Chen Lan. "Cela n'a jamais été fait auparavant et c'est effectivement assez difficile", note Jonathan McDowell, astronome au Centre Harvard-Smithsonian pour l'astrophysique, aux Etats-Unis. Mais en cas de succès, "le système chinois de retour robotisé d'échantillons deviendra le plus flexible et le plus performant", souligne-t-il. La sonde devrait atterrir sur la Lune fin novembre. Le retour des roches sur Terre devrait intervenir début ou mi-décembre.