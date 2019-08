La Floride se prépare pour l'ouragan Dorian

Le week-end s'annonce mouvementé en Floride. L'ouragan Dorian, estimé comme extrêmement dangereux, se rapproche de plus en plus de la côte américaine. La tempête - de catégorie 2 pour le moment - a commencé vendredi au-dessus de l’Atlantique, mais on s’attend à ce qu'elle atteigne les côtes avec une puissance de catégorie 4 et des vents de plus de 210 km/h.