La Nasa détecte de l'eau à la surface de la Lune

On savait déjà que la Lune abritait de l'eau, mais celle-ci avait jusqu'ici été détectée au fond de cratères profonds et inaccessibles n'ayant jamais vu la lumière du jour. Il s'agit donc d'une information qui a son importance pour la Nasa, puisque l'eau se trouve ici piégée sous forme de glace dans une multitude de micro-cratères . Ils sont situés près des pôles, où les températures sont extrêmement basses. Une bonne nouvelle également pour les astronautes, puisqu'elle représente une ressource potentielle pour les futures missions spatiales.

Les astéroïdes à la source?

Les températures dans ces micro-cratères y seraient les mêmes que dans les grands cratères: environ -160°C. Mais ils sont bien plus nombreux: "on en trouve des dizaines de milliards, contre quelques centaines pour les plus grands", détaille Paul Hayne. En les ajoutant aux surfaces déjà repérées, la superficie totale d'eau sur la Lune atteindrait 40.000 km2, dont 60% dans le pôle Sud, "suggérant que l'eau est plus répandue sur la Lune qu'on ne le pensait", explique à l'AFP ce chercheur, auteur principal de l'étude. Une autre étude, également publiée dans Nature Astronomy, apporte en outre la preuve chimique qu'il s'agit bien d'eau moléculaire.