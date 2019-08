La Nasa sonde les mers du Groenland menacé par la fonte des glaces

Les océans rongent la glace

Une fois immergée, la sonde envoie en temps réel des informations sur la température et la salinité de l'océan , traduites en diagrammes multicolores sur les écrans des scientifiques dans leur labo volant. "Beaucoup de gens pensent que la glace fond à cause du réchauffement de l'air, un peu comme un glaçon sous un sèche-cheveux, mais en fait les océans rongent aussi la glace ", rappelle le chercheur américain.

Sur une période de cinq ans, l'équipe d'OMG compare les données collectées pendant l'hiver à celles recueillies au cours de l'été. Objectif: affiner les prédictions d'élévation du niveau de la mer. Le Groenland, île de deux millions de km² (près de quatre fois la superficie de la France) bordée aux trois quarts par les eaux de l'océan Arctique, est recouvert à 85% de glace. Ce territoire immense se trouve sur la ligne de front de la fonte des glaces arctiques, région qui se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète. Si la banquise et la glace qui recouvre le socle continental devaient disparaître, le niveau des océans pourrait monter de sept mètres et submerger îles et régions côtières de part et d'autre de la planète.