La surprenante photo de Bernie Sanders rapporte 1,8 million de dollars

Cette photo de Bernie Sanders a fait le tour du monde. On l'y voit seul, emmitouflé, dûment masqué. De grosses moufles, les bras et jambes croisés. Et surtout, l'air un peu perdu... Le sénateur bougon du Vermont ressemble là plus à un pauvre hère qu'à un ex-candidat à l'investiture démocrate qui assiste à l'investiture de son nouveau président.

Les produits dérivés s'arrachent

Mais ce n'est pas tout. T-shirts, pulls et autres produis dérivés ont été mis en vente sur le site de Sanders le 21 janvier au soir et les stocks ont été épuisés en trente minutes . De nouveaux produits ajoutés ce weekend avaient tous été vendus dès lundi matin. Un e affaire rentable , qui servira les bonnes œuvres.

Le sénateur indépendant du Vermont a levé 1,8 million de dollars "en cinq jours pour des organisations caritatives" de cet État rural du nord-est des États-Unis. "Jane (son épouse, NDLR) et moi sommes impressionnés par la créativité montrée par tant de gens (…) et nous sommes ravis d'aider les habitants du Vermont dans le besoin", a-t-il écrit dans un communiqué.

"Mais même cette somme ne pourra pas remplacer l'action du Congrès et je ferai ce que je pourrai à Washington pour m'assurer que les travailleurs du Vermont et à travers le pays obtiennent le soutien dont ils ont besoin au cœur de la pire crise que nous ayons traversée depuis la Grande Dépression ."

Quant à ce look qui ne correspond pas vraiment à ce qu'on attend pour une telle cérémonie, le socialiste avait réagi sur CBS News: "Vous savez, dans le Vermont, on s'habille chaudement. Le froid, on le connaît, et on ne s'embête pas vraiment avec la mode." Ces moufles en tricot grossier - elles seraient en laine recyclée, doublées de tissu polaire fait de bouteilles en plastique recyclé - se sont arrachées comme des petits pains. Leur créatrice n'a pu suivre et a mis trois exemplaires aux enchères, aussi au profit d'associations du Vermont.