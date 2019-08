Le premier voyage en mer d'une centrale nucléaire

Le voyage devrait durer entre quatre et six semaines, en fonction de la météo et de la quantité de glace sur la route. À Pevek, il sera raccordé au réseau électrique local et devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année . Bien que la population de cette petite ville ne dépasse pas 5.000 habitants, la centrale couvre la consommation de 100.000 personnes et servira surtout pour alimenter les plateformes pétrolières de la région, alors que la Russie développe l'exploitation des hydrocarbures dans l'Arctique.

Un "Tchernobyl sur glace", selon les associations

"Toute centrale nucléaire produit des déchets radioactifs et peut avoir un accident mais l'Akademik Lomonossov est en plus vulnérable aux tempêtes", estime Rachid Alimov, du département de l'énergie de Greenpeace Russie. D'autant que dans l'Arctique, la météo est extrême et imprévisible. "Rosatom prévoit de stocker le combustible usé à bord (...), tout incident aurait de graves conséquences sur l'environnement fragile de l'Arctique, sans oublier qu'il n'y a pas d'infrastructures de nettoyage nucléaire là-bas", ajoute Rachid Alimov. Selon lui, le vaste et peu peuplé (50.000 habitants) district de Tchoukotka "a un énorme potentiel pour le développement d'énergie éolienne et une centrale nucléaire flottante est tout simplement un moyen trop risqué et trop coûteux de produire de l'électricité".