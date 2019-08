Les Red Panthers créent l'exploit à l'Euro de hockey

Depuis quelques saisons, les Red Panthers se rapprochent du top mondial et les résultats de leurs duels contre les Pays-Bas ce week-end lors de l'Euro de hockey qui se déroule à Anvers notent des scores de plus en plus étriqués.

"C'est effectivement la première fois que l'on prend un point contre les Néerlandaises en match officiel", s'est réjouie la jeune Ambre Ballenghien, âgée de 18 ans. "Déjà en préparation, on se disait qu'il fallait y croire et qu'un jour on allait les battre, ou du moins qu'un jour on prendrait des points. À la mi-temps, on est remonté sur le terrain en se disant que c'était aujourd'hui."