Les cendres de la forêt amazonienne

Alors que les autorités brésiliennes affirment avoir la situation "sous contrôle", les feux en Amazonie ne s'arrêtent pas. Les experts estiment que le déploiement de l'armée brésilienne ne sera pas suffisant. Ce déploiement permettra d'éteindre les feux des petits foyers et contribuera à empêcher l'apparition de nouveaux. Pour les foyers plus importants, le seul espoir reste la pluie. Or, la saison des pluies en Amazonie ne commence que fin septembre. Maria Silva Dias, professeure de Sciences de l'atmosphère à l'université de São Paulo, souligne que les précipitations prévues au cours des 15 prochains jours seront concentrées dans les zones qui en ont le moins besoin.