Les fans des Beatles célèbrent les 50 ans de la photo d'Abbey Road

Le cliché a été pris vers 11h35 le 8 août 1969 par le photographe écossais Iain Macmillan. L'enregistrement de l'album s'est achevé douze jours plus tard, le 20 août. Il est sorti le 26 septembre 1969, six jours après que John Lennon eut informé ses partenaires qu'il quittait le groupe. C'est le dernier album studio des Beatles, bien qu'il précède la sortie de "Let It Be". Y figurent les morceaux "Something", "Here Comes The Sun", "Octopus's Garden" et "Come Together", ainsi que le fameux medley de fin.