Lesbos: le camp de migrants de Moria ravagé par les feux

Selon les pompiers, "des feux épars dans la prairie autour du camp mais aussi à l'intérieur de la structure" mobilisent 25 pompiers et 10 véhicules pour évacuer le camp le plus sordide d'Europe , qui héberge actuellement près de 12.700 demandeurs d'asile, quatre fois sa capacité d'accueil. Les pompiers précisent que pour l'instant "il n'y a pas de victimes, mais quelques blessés légers avec des problèmes respiratoires dus à la fumée".

Selon le site d'information locale Lesvospost, plus de 3.000 tentes, des milliers de conteneurs, des bureaux de l'administration et une clinique au sein du camp ont été brûlés .

La Commission européenne a annoncé qu'elle prenait en charge le transfert immédiat vers la Grèce continentale de 400 enfants et adolescents se trouvant dans le camp . "Mettre en sécurité et à l'abri toutes les personnes se trouvant à Moria est une priorité", a tweeté la commissaire chargée des Affaires intérieures Ylva Johansson, précisant être en contact avec les autorités grecques.

Stand by Me Lesvos, une association regroupant locaux et réfugiés, s'alarme sur Twitter: "Tout brûle, les gens fuient." "Certains témoignages rapportent que des locaux bloquent le passage (des réfugiés) dans le village voisin", ajoute aussi l'association. "Depuis plusieurs heures, de grands feux entourent le centre de réception. Les foyers se multiplient (…) et avec la force du vent (7-8 beaufort), le feu s'étend rapidement", commente sur sa page Facebook l'association des habitants de Moria et des autres villages environnants. "La zone paie le prix de l'indifférence et de l'abandon", poursuit l'association des habitants qui appelle les autorités à agir rapidement pour trouver une solution pour les demandeurs d'asile qui seront sans abri après l'incendie.