Réforme des retraites: les magasins parisiens se barricadent à l'arrivée de la grande manifestation

Il s'agit de la troisième journée de manifestation depuis le début du mois. Le 5 décembre, premier jour de grève, avait vu défiler plus de 800.000 personnes en France. Elles avaient été moins de la moitié le 11 (339.000). Mais, ce mardi et pour la première fois, l'ensemble des syndicats manifestent, jusqu'aux plus réformateurs comme la CFDT, avec qui M. Macron pouvait espérer faire adopter sa réforme.