Séoul oblige désormais ses 10 millions d'habitants à porter le masque

C'est une première : Séoul oblige dès ce lundi tous ses habitants, soit 9,7 millions de personnes , à porter un masque buccal dans les lieux publics en extérieur et en intérieur . Cette nouvelle restriction s'incrit dans un contexte de recrudescence du coronavirus , les cas de contaminations se concentrant dans la zone métropolitaine densément peuplée.

En mai, le gouvernement de la ville avait ordonné que des masques soient portés dans les transports publics et les taxis, mais un récent pic dans les contaminations inquiète les responsables de la santé. Le pays pourrait désormais instaurer son plus haut niveau de distanciation sociale , connu sous le nom de phase 3 .

"Si nous ne pouvons pas l'arrêter à ce stade, nous n'avons pas d'autre choix que de passer à la troisième phase de la distanciation sociale", a indiqué le Président Moon Jae-in. Dans cette phase 3, les écoles et les entreprises seront invitées à fermer , infligeant encore davantage de dommages à la quatrième économie d'Asie.

Aplatir la courbe coûte que coûte

Les centres coréens de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) ont fait état de 266 nouveaux cas à minuit dimanche, contre 397 un jour plus tôt, mais les cas ne cessent d'augmenter depuis une semaine. Au total, la Corée du Sud a signalé 17.665 cas de coronavirus et 309 décès.