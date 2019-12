Une sculpture de Tintin vendue à près de 170.000 euros

Une sculpture de Tintin et Milou, réalisée en 1976 par Nat Neujean, a été vendue aux enchères dimanche à 168.000 euros (frais compris), a annoncé Millon Belgique. Plusieurs pièces des grands noms de la bande dessinée belge sont parties pour des dizaines de milliers d’euros. Le lot phare aura donc été cette statue de 186 centimètres de haut. Il en existe plusieurs exemplaires et l’un d’eux fut inauguré le 29 septembre 1976 en présence d’Hergé et du sculpteur, au parc du Wolvendael à Uccle. Après plusieurs tentatives de vol et dégradations, le monument a été placé en lieu sûr au Centre culturel d’Uccle, rue Rouge. D’autres pièces liées à l’univers du petit reporter ont été écoulées dimanche. Un coffret WWF de dix lithographies, reprenant plusieurs planches d’albums de Tintin, a été adjugé à 20.000 euros (hors frais). Un exemplaire de "On a marché sur la Lune", de 1971, agrémenté d’un dessin représentant les héros, signé et dédicacé par Hergé, ainsi que de 7 dédicaces d’astronautes, est parti pour 19.000 euros (hors frais).