Venise inondée, la place Saint-Marc fermée

La ville des amoureux devrait connaître un nouveau et périlleux pic de marée haute ce vendredi, trois jours après avoir été dévastée par des inondations record. Dans la séquence actuelle de marées, l'"acqua alta" comme on la surnomme, va atteindre ce vendredi 1,50 mètre, selon le Centre de surveillance de la mairie. De fortes averses et du vent sont annoncés sur toute la région.