Les 10 sujets dont vous allez parler en 2023

L'enjeu

À l'aube du 24 février, le président russe Vladimir Poutine lance plus de 200.000 hommes et des colonnes de blindés à l'assaut de l'Ukraine. C'est une invasion totale, comme prédit par les services de renseignements américains. Et comme l'Europe n'en a plus connu depuis 1939. À l'appel du président Volodymyr Zelensky, les Ukrainiens et leur armée se lèvent. Les États-Unis et l'Europe font bloc derrière Kiev, lui envoient des armes et sanctionnent la Russie.

Ce qui devait être une “guerre éclair” pour renverser Zelensky, dans la plus pure tradition soviétique, se mue en échec cuisant pour l'armée russe, humiliée et forcée de battre en retraite. En septembre, la contre-offensive ukrainienne repousse les Russes derrière le Dniepr et sur les positions proches de celles tenues avant-guerre par les milices pro-russes.

L'armée russe, retranchée, se reconstitue pendant que ses missiles et ses drones ravagent les infrastructures ukrainiennes, plongeant la population dans le noir et le froid.

Le conflit s'est transformé en guerre de tranchées, comparable à la Grande Guerre de 14-18, où les deux camps avancent de quelques mètres au prix de grands sacrifices. L'armée russe a perdu son prestige et des dizaines de milliers d'hommes. L'opinion publique russe commence à douter. Poutine est isolé sur la scène internationale.

L'armée ukrainienne, redoutable, est soutenue par les armes occidentales de haute précision. Mais sa capacité à avancer est limitée par la masse des forces russes dont les stocks d'obus paraissent illimités. La population ukrainienne souffre, harcelée par les bombardements russes.

En 2023, ce que le Kremlin appelle encore “une opération spéciale” sera plus que jamais une guerre d'usure, où Moscou cherchera à épuiser son adversaire dans l'espoir de lancer une nouvelle offensive. Au risque de fragiliser, encore plus, la paix mondiale et l'Europe.