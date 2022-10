Matthew Ball: "C'est l’Europe qui déterminera les règles du métavers"...

Les entreprises qui participent au développement du métavers subissent des revers en bourse qui n'ont rien de virtuel. L'internet 3D est pourtant plus proche qu'on le pense, estime le "méga-investisseur" et ancien haut cadre d'Amazon Matthew Ball. Dans son dernier livre, il décrit comment nous enseignerons et opérerons les malades dans le métavers. Pour nous, il explique que ceux qui ne jouent pas aux jeux vidéo et ne se connectent pas activement au métavers font, en fait, déjà partie de l'internet 3D.