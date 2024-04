Méthodologie La liste des bornes à Bruxelles comprend les bornes publiques, semi-publiques et semi-privées installées jusqu'à fin 2023. Les cercles d’accessibilité ont été tracés autour des bornes accessibles au public.



La liste des bornes à Anvers provient du Departement Mobiliteit en Openbare Werken, via Eco-Movement.



Nous avons utilisé le logiciel de cartographie open-source QGIS pour calculer les cercles d’accessibilité de 150 mètres depuis chaque borne. Nous les avons ensuite superposés aux couches de population les plus détaillées: par grid à cellules de taille variable de Statbel pour l’année 2023 (mailles entre 125m2 et 1km2). Les cercles ne sont pas des distances à vol d’oiseau, mais ils tiennent compte des rues alentours. Une borne de l’autre côté d’une voie ferrée par rapport à une population ne sera donc pas considérée dans le cercle d’accessibilité. La distance de 150 mètres a été décidé, car l’objectif des autorités est de fournir “une borne à moins de 150 mètres autour de chaque foyer bruxellois”. Le cabinet Maron a cependant tenu à nous préciser: “de foyers bruxellois qui en ont besoin”.



Les chiffres du Belgian Mobility Dashboard ont été extraits pour le mois de janvier 2024.



Format créé avec Mapbox Storytelling.

Lire plus