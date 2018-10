Flavien Berger voyage dans le temps

Avec son deuxième album, "Contre-temps", le chanteur-producteur français explore la temporalité des sentiments humains dans une ambiance tendre et chaleureuse.

Le contretemps en musique est une action qui vise à attaquer un son sur un temps faible. Un contretemps, c’est également un événement qui survient de manière inattendue et qui a bien souvent pour effet d’altérer un processus organisé. Mais que peut donc bien être alors un "contre-temps"? Cet amusant mot-valise est le titre du second album de Flavien Berger, prodige de la nouvelle chanson française.

Ce que l’on vit aujourd’hui, maintenant, c’est ça l’éternité. Puisqu’on vivra toujoursaujourd’hui, maintenant. Flavien Berger

Révélé en 2015 avec son premier album stellaire "Léviathan", le jeune homme est venu bouleverser le monde de la pop francophone en triturant les frontières entre les genres et en apportant une vision nouvelle dans laquelle psychédélisme, musique électronique et de variété se mélangent. Un premier effort intense qui lui a permis de se forger une jolie réputation, avec de nombreux concerts à guichets fermés (dont ceux de La Rotonde et des Nuits au Botanique) mais surtout de le placer tout en haut de la hiérarchie des plus belles promesses de la musique moderne. Voilà un parcours bien riche pour quelqu’un qui a commencé à composer de la musique sur sa Playstation!

Flavien Berger - Maddy La Nuit

Proche du cœur

C’est donc après une tournée marathon et un peu de repos, ici même à Bruxelles (où il a vécu quelques années), que Flavien Berger se consacre à la construction de son second album, pensé comme un voyage dans le temps. "J’ai l’impression que cet album est un peu comme un cadran, quelque chose qui explique que la musique se situe dans le passé. Elle reste, elle traîne, comme une coulure. ‘Contre-temps’, ça parle de l’avant, de l’après et du maintenant, comme une balise. C’est ce que je dis dans le titre ‘Hyper-horloge’. Ce que l’on vit aujourd’hui, maintenant, c’est ça l’éternité. Puisqu’on vivra toujoursaujourd’hui, maintenant."

Flavien Berger est à la vie ce qu’il est sur scène: un homme bienveillant, philosophe, qui chérit l’imprévu et la spontanéité. Ce qui explique la tournure ingénue que sa musique peut parfois prendre. Si "Léviathan" lui a permis de montrer un concentré de son talent, il a voulu, avec cet album, sortir de l’excès pour se rapprocher plus simplement du cœur de l’auditeur. "J’ai voulu que ce que je dis soit simple et profond, proche de l’oreille de celui qui l’écoute. Je ne voulais plus m’embarquer dans des considérations métaphoriques, de l’imaginaire, de l’exotisme. Parce que je me suis rendu compte que le terrain dans lequel je voulais creuser, c’est surtout les sentiments humains."

Vue en plein écran Flavien Berger - "Contre-Temps" | 4/5 | Pan European Recording ©doc