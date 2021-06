Ronald Cohen, héraut de la finance éthique

Dès 2002 , il a notamment fondé le fonds Bridges Ventures , qui finance des projets sociaux et environnementaux. En 2007 , il a lancé Social Finance , dont la plus grande réussite est ce programme d'obligations sociales, le Peterborough Social Impact Bond , destiné à la réinsertion de prisonniers condamnés à des emprisonnements de moins de 12 mois.

Il a également présidé Big Society Capital, la première banque d'investissement social au Royaume-Uni , et s'investit désormais pleinement dans le Global Steering Group , qui vise à donner des outils de mesure très précis aux investisseurs qui veulent s'assurer de l'impact positif de leurs placements. En partenariat avec la Harvard Business School, l'impact environnemental de plus de 1.800 sociétés a déjà été calculé.

Le principe est clair, et plein d'avenir: l'impact d'une société peut être mesuré aussi précisément que ses profits. Un ratio coût environnemental rapporté au chiffre d'affaires ou aux profits doit également être mis en œuvre. "C'est précisément cela, le futur", indiquait-il dans un récent entretien à L'Echo. "Un futur dans lequel il sera possible de mesurer l'impact total d'une société par rapport à ses profits ou à ses ventes. Cet indice permettra non seulement d'anticiper la capacité d'une société à attirer les consommateurs, mais aussi à conserver ses actionnaires. Sur un temps long, les sociétés qui contrôlent le mieux leur impact sont celles qui réalisent le plus de profits. Il est possible de mesurer le coût environnemental, mais aussi d'ajouter d'autres critères, comme la diversité, la différence de salaires entre les hommes et les femmes, autrement dit un ensemble d'éléments qui, en cas de déséquilibres, peuvent avoir un coût social."