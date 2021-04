Le plan de relance belge déposé à la Commission européenne

Les 5,9 milliards d'euros de subventions européennes auxquelles a droit la Belgique (sur les 312,5 milliards d'euros de subventions que les Vingt-sept financent via un grand emprunt commun, inédit à cette ampleur) irrigueront 85 projets d'investissement et 36 projets de réformes . Pas moins de 65% de l'enveloppe devrait être engagés d'ici la fin 2023, afin de démarrer un véritable mouvement de reprise économique rapide. Les autres projets doivent se concrétiser pour 2026.

La Commission avait imposé des critères stricts, axés principalement sur le climat et le numérique, mais aussi sur la recherche, le développement et l'innovation. Elle a d'ailleurs été associée aux différentes étapes de l'élaboration du plan. "Le plan remis par la Belgique est plus 'vert' que le minima imposé par la Commission européenne (51% par rapport à 37% imposé) ; il dédie aussi plus de moyens au numérique que le seuil minimal fixé par l'Europe (25% par rapport à 20%)", a fait valoir le gouvernement.