Actionnaires, ne vous laissez pas faire: quatre conseils pour tirer le maximum de vos droits

Dans les semaines à venir, les sociétés cotées convoqueront les actionnaires pour leur assemblée générale annuelle. Malgré l’image poussiéreuse de ces assemblées, elles sont souvent l’occasion de glaner de nombreuses informations.

À 14 heures précises, ce mercredi après-midi, Ahold Delhaize a ouvert son assemblée annuelle des actionnaires. Le groupe de supermarchés belgo-néerlandais est traditionnellement l’un des plus précoces de la saison des assemblées générales. Au cours des prochaines semaines, la grande majorité des sociétés cotées convoqueront à leur tour leurs actionnaires pour boucler définitivement l’exercice 2023 (voir calendrier).

Lors de l’assemblée générale, les actionnaires votent sur l’approbation des états financiers, l’affectation des bénéfices, la nomination de nouveaux administrateurs et la décharge des administrateurs actuels. Ces assemblées annuelles ne drainent généralement pas les masses. Pour la plupart des sociétés cotées à Bruxelles, une modeste arrière-salle suffit pour accueillir les administrateurs et tous les actionnaires présents.

"Pour l’investisseur privé, l’assemblée annuelle est la plateforme idéale pour prendre part au débat sur les affaires de l’entreprise." Bernard Thuysbaert CEO du bureau de conseil juridique et financier Deminor NXT

Une occasion annuelle pour les petits investisseurs

L’intérêt mitigé des investisseurs est inversement proportionnel à la richesse des informations qu’on peut y glaner. L’assemblée générale permet en effet à chaque actionnaire de rencontrer les administrateurs, de se faire expliquer la situation de l’entreprise ou de poser des questions sur sa stratégie.

"Pour l’investisseur privé, l’assemblée annuelle est la plateforme idéale pour prendre part au débat sur la situation de l’entreprise", explique Bernard Thuysbaert, le CEO du bureau de conseil juridique et financier Deminor NXT. Lui-même a assisté à d’innombrables assemblées annuelles au cours de sa carrière et il souligne volontiers les opportunités qu’offre une telle réunion d’actionnaires.

"L’investisseur moyen n’a pas souvent l’occasion d’interroger le conseil d’administration et la direction d’une entreprise. N’oublions pas que lors d’une assemblée générale, le détenteur d’une seule action a autant le droit de poser des questions qu’un actionnaire de référence." Bernard Thuysbaert note toutefois que les petits investisseurs, tout particulièrement dans notre pays, ne saisissent généralement pas cette occasion annuelle.

Vue en plein écran

Voici dès lors quatre conseils pour ceux qui souhaitent faire usage de leurs droits d’actionnaire lors des assemblées générales à venir.

1. Confirmez votre présence

L’intérêt mitigé des investisseurs peut s’expliquer par le fait que des démarches administratives sont nécessaires pour assister à l’assemblée. Si vous souhaitez y assister en tant que petit actionnaire, vous devez prouver que vous détenez des actions de la société. Les actions nominatives étant un phénomène en voie de disparition – seul le holding Solvac enregistre encore des actions nominatives –, vous devez demander à la banque ou au courtier dépositaire de vos actions une attestation prouvant que vous êtes bien copropriétaire de l’entreprise.

Certains courtiers se chargent de toute l’administration et transmettent le certificat à la société. D’autres se contentent de vous fournir l’attestation et c’est à vous d’informer la société de votre venue. Bolero, BNP Paribas Fortis et ING délivrent cette attestation gratuitement tandis que Belfius, Keytrade et Saxo facturent des frais administratifs (voir tableau). Certains courtiers facturent également des frais en cas de vote numérique.

Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à mettre un livestream de leur assemblée générale à disposition, une habitude adoptée surtout par les grandes sociétés. Chez Ahold Delhaize, tout le monde – actionnaire ou non – peut suivre l’assemblée annuelle via un livestream sur le site du groupe. À la Bourse de Bruxelles, Sofina et GBL proposent un webcast, mais celui-ci n’est accessible qu’aux actionnaires inscrits. En outre, GBL précise que les personnes qui suivent l’assemblée en ligne ne peuvent pas poser de questions.

Vue en plein écran

"En posant des questions et en abordant les points sensibles, vous pouvez bel et bien jouer votre rôle de copropriétaire de l’entreprise, même s’il y a un actionnaire dominant." Bernard Thuysbaert CEO du bureau de conseil juridique et financier Deminor NXT

2. Posez des questions

Or, le droit de poser des questions est justement la prérogative la plus importante d’un investisseur particulier lors de l’assemblée générale, puisque le pouvoir de décision principal appartient généralement à un actionnaire familial ou, du moins, à un actionnaire dominant. "À la Bourse de Bruxelles, il y a encore beaucoup d’entreprises à ancrage familial, où les décisions concernant la nomination des administrateurs ou la politique de dividende, par exemple, sont fixées à l’avance", explique Bernard Thuysbaert.

Mais en posant des questions et en abordant les points sensibles, vous pouvez bel et bien jouer votre rôle de copropriétaire de l’entreprise. Le CEO de Deminor NXT évoque une anecdote concernant Sofina, le holding de la famille Boël. "Lorsque le patriarche Yves Boël (président de Sofina entre 1988 et 2011, NDLR) était encore aux commandes, j’ai assisté à une assemblée générale en tant que représentant d’un fonds qui considérait que ce holding familial était fortement sous-valorisé à l’époque."

La direction de l’époque de Sofina ne faisait cependant rien pour remédier à cette sous-valorisation. "Nous sommes alors intervenus assez fermement, au grand dam d’Yves Boël, qui considérait l’assemblée annuelle des actionnaires comme une formalité extrêmement ennuyeuse." Boël voulait que l’assemblée ne dure pas plus de 20 minutes. "Au départ, la famille Boël n’a pas apprécié notre intervention, mais elle a admis par la suite que la transparence laissait fort à désirer. Depuis, le holding a nettement amélioré ce point, ce qui s’est aussi répercuté sur le cours de l’action."

En principe, l’organe d’administration est tenu de répondre aux questions écrites et orales, sauf si la réponse peut nuire à l’entreprise.

3. Préparez-vous

Les actionnaires engagés qui souhaitent exercer leur droit de poser des questions ont aussi tout intérêt à se préparer. "Il ne sert à rien de gaspiller le peu de temps dont vous disposez avec des questions dont la réponse est déjà connue ou qui n’ont pas grand-chose à voir avec l’activité principale de l’entreprise", explique Bernard Thuysbaert. Il est utile de se plonger au préalable dans le rapport annuel, qui contient souvent une mine d’informations. Ce rapport volumineux est publié au moins un mois avant l’assemblée générale, ce qui laisse aux actionnaires le temps de l’étudier.

"Il arrive qu’un actionnaire demande pourquoi l’entreprise X ou Y a cessé de parrainer le souper aux moules local. C’est une question légitime en soi, mais une explication de la stratégie ou de la vision à long terme de la direction est plus utile", poursuit-il. "D’après mon expérience, la direction apprécie ces questions, car pour elle-aussi, la réunion annuelle est l’occasion d’exposer sa vision à un public intéressé."

En principe, l’organe d’administration est tenu de répondre aux questions écrites et orales, sauf si la réponse peut nuire à l’entreprise, comme en cas de négociations de rachat qui doivent rester confidentielles ou d’autres secrets d’affaires stratégiques.

"Il y a quelques années, j’ai posé une série de questions écrites au groupe de mode FNG", se souvient Thuysbaert. "Dieter Penninckx, le dirigeant de l’époque, a voulu alors me faire retirer certaines questions sous peine de nous priver de notre droit de réponse. Une telle réaction est en soi éminemment éloquente." Pour mémoire: FNG a été déclarée en faillite en 2022. Une enquête pénale sur les malversations financières de l’entreprise est toujours en cours.

"Les investisseurs attachent de plus en plus d’importance à la politique de rémunération." Bernard Thuysbaert CEO du bureau de conseil juridique et financier Deminor NXT

4. Repérez les tendances

Les assemblées d’actionnaires ne sont pas toujours aussi intéressantes d’une année à l’autre. "Je préfère assister à celles d’entreprises dont l’ordre du jour comprend des points spécifiques", explique Thuysbaert. "Pensez par exemple à la bataille pour le contrôle du transporteur pétrolier Euronav ou à la scission du chimiste géant Solvay l’année dernière. Dans de telles situations, il est toujours utile de demander des explications supplémentaires, de formuler sa propre opinion ou de poser des questions, même s’il y a un actionnaire dominant."