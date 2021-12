Dans l’arrière-boutique de Dejan Veljkovic, le repenti du foot

L’enquête du "Footballgate" est à quelques semaines d’être achevée, et de nouveaux détails apparaissent sur le rôle de Dejan Veljkovic, le premier "repenti" de l’histoire de la justice belge, organisateur d’un système de fausses factures et de blanchiment qui a irrigué tout le football local.

Il est la clé qui ouvre la porte d’un monde de faux-semblants. Une sorte de Henry Hill dans le film de Scorsese "Les Affranchis", ce truand qui, contre la promesse d’un avenir judiciaire moins sombre, déballe tout devant la police et la justice. Et pourrait permettre – espère l’accusation, de faire tomber un système tout entier: celui de l’argent sale dans le monde du football belge.

Le Footballgate en 5 dates 10 janvier 2018: Une information judiciaire est ouverte chez un juge d'instruction de Hasselt (Limbourg) pour blanchiment et organisation criminelle dans le monde du football: c'est le début de l'enquête qui deviendra le "Footballgate", "dossier Zéro" ou opération "Mains propres".

Une information judiciaire est ouverte chez un juge d'instruction de Hasselt (Limbourg) pour blanchiment et organisation criminelle dans le monde du football: c'est le début de l'enquête qui deviendra le "Footballgate", "dossier Zéro" ou opération "Mains propres". 10 octobre 2018: 184 policiers mènent 44 perquisitions en même temps. En résultent une dizaine de mandats d'arrêt, dont un pour les agents Mogi Bayat et Dejan Veljkovic.

184 policiers mènent 44 perquisitions en même temps. En résultent une dizaine de mandats d'arrêt, dont un pour les agents Mogi Bayat et Dejan Veljkovic. 19 novembre 2018: Dejan Veljkovic, inculpé et sous mandat d'arrêt, décide de devenir le premier "repenti" de la justice belge, en bénéficiant d'un nouvel article du code de procédure pénale. Il promet des "déclarations substantielles, révélatrices, franches et complètes de sa propre implication et de l’implication de tiers".

Dejan Veljkovic, inculpé et sous mandat d'arrêt, décide de devenir le premier "repenti" de la justice belge, en bénéficiant d'un nouvel article du code de procédure pénale. Il promet des "déclarations substantielles, révélatrices, franches et complètes de sa propre implication et de l’implication de tiers". Novembre 2019 et juin 2020: De nouvelles perquisitions sont menées aux sièges des clubs de Genk et Lokeren, puis de Charleroi et Genk à nouveau, à la suite des dépositions réalisées par Veljkovic.

De nouvelles perquisitions sont menées aux sièges des clubs de Genk et Lokeren, puis de Charleroi et Genk à nouveau, à la suite des dépositions réalisées par Veljkovic. 25 novembre 2021: La chambre des mises en accusation d'Anvers reconnaît définitivement le statut de repenti de Dejan Veljkovic.

Dejan Veljkovic, l’agent serbe qui fut l’un des pivots du foot-business en Belgique, est, depuis sept jours, un "repenti". Contre l’ouverture totale de son "arrière-boutique" et une peine négociée (cinq ans de prison avec sursis comme dirigeant d’une organisation criminelle, 80.000 euros d’amende, près de 4 millions d’euros de confiscations), Veljkovic va éviter le procès du "Footballgate". Mais aujourd’hui, la justice considère qu’il a géré, "dans un contexte organisé, un système de perceptions cachées, commissions, rétrocommissions et autres frais pour lui-même, des joueurs, des entraîneurs, des agents et dirigeants du football professionnel belge et autres".

Le parquet fédéral pourrait finir de tracer son réquisitoire "d’ici quelques semaines, peut-être même avant la fin de l’année". Une source judiciaire

Et les révélations faites aux enquêteurs par Veljkovic éclairent l’existence d’un système savamment mis sur pied, sorte de commerce triangulaire entre Belgique, pays de l’ex-Yougoslavie et Chypre, où l’argent noir transitait avant de revenir chez nous, blanchi. La plupart de la presse – dont L’Echo – a pu mettre la main sur l’arrêt de la chambre des mises en accusation d’Anvers qui précise les contours du système Veljkovic. Ceci alors que l’intégralité de l’enquête dite du "Footballgate" devrait connaître, "d’ici quelques semaines, peut-être même avant la fin de l’année", explique une source judiciaire, une étape importante avec le versement au dossier du réquisitoire, qui déterminera combien de personnes le parquet fédéral veut voir renvoyées devant le tribunal correctionnel.

On parle actuellement d’une cinquantaine de suspects. Ce n’est pas pour autant que tous seront renvoyés devant un tribunal: la route est encore longue, une multitude de devoirs complémentaires seront nécessairement réalisés et le procès ne sera pas pour l’année prochaine, peut-être même pas pour 2023.

Qui est Dejan Veljkovic? Cet homme, né en ex-Yougoslavie en février 1970, vit à Anvers. Dans les stades belges, il est connu comme le loup blanc: il les fréquentait tous, en permanence et, par sa capacité de travail, il avait réussi à représenter les intérêts de tellement de joueurs qu’il était devenu incontournable. Il est décrit par ceux qui ont pu le côtoyer comme une personne "animée de politesse, à la limite de l’obséquiosité. Pas forcément une grande gueule, plutôt quelqu’un d’effacé."

À chaque fois, la signature de Dejan Veljkovic figurait sur le contrat, à chaque fois avec un (faux) nom différent.

Qu’y a-t-il donc dans les révélations de Veljkovic? Des noms. Beaucoup de noms. Des joueurs, des coachs, et toujours la même méthode : proposer des contrats de "scouting" (repérage de joueurs dans d’autres championnats) ou des "conventions de service", payés rubis sur l’ongle par les clubs à une des nombreuses sociétés basées en Serbie et au Monténégro, appartenant à Dejan Veljkovic ou à ses hommes de paille. À chaque fois, la signature de Dejan Veljkovic figurait sur le contrat, avec un (faux) nom différent. L’argent transitait ensuite vers des sociétés chypriotes appartenant au même Veljkovic. Puis, il revenait en Belgique, sur le compte de l’agent, avant qu’il ne le redistribue aux joueurs, à lui-même et à des dirigeants, hors de tout cadre légal et de paiement d’impôts, ce alors que des contrats officiels existaient. Un vrai système de rétrocommissions.

Les noms, donc, sont bien connus des suiveurs de la Jupiler Pro League de ces sept ou huit dernières années. Beaucoup jouaient au KV Mechelen, club devenu une quasi-succursale de Veljkovic, accueillant un grand nombre de joueurs de son écurie, issus des pays de l’ex-Yougoslavie. Parmi ceux-ci, des sans-noms qui ne sont passés en Belgique qu’en coup de vent, au fil d’un tour d’Europe des championnats de football, d’autres qui sont devenus des figures du championnat belge: Stefan Dražić, Milan Savić, Fatos Bećiraj, Ljuban Crepulja, Ivan Tomečak, Uros Vitas, Edin Cocalić, Dalibor Veselinović… La plupart ont fait l’objet de contrats de scouting les concernant officieusement, pour des sommes de plusieurs centaines de milliers d’euros, payés par le KV Malines.

Il y a aussi d’autres joueurs bien plus célèbres à être passés dans l’écurie Veljkovic. Au premier rang, Sergej Milinković-Savić, passé par le KRC Genk et aujourd’hui à la Lazio de Rome, tout comme Adam Marušić, ancien de Courtrai et du KV Ostende. Leur valeur sur le marché des transferts est estimée à plusieurs dizaines de millions d’euros pour le premier, une dizaine pour le second. Il y a eu aussi Ivan Obradović, passé de Malines au RSC Anderlecht où il a évolué quatre années. Ou encore l’attaquant Ivan Santini, arrivé de Caen à Anderlecht en juillet 2018, pour qui un contrat de 600.000 euros a été signé en dehors du cadre officiel, entre Jo Van Biesbroeck / Luc Devroe et l’une des sociétés chypriotes de Veljkovic.

D’autres figures du championnat font partie des noms dévoilés par Veljkovic : ainsi le milieu de terrain du Club de Bruges Mats Rits, arrivé en 2018 de… Malines. Un contrat de 112.000 euros a "au moins partiellement servi à effectuer des paiements en dehors du contrat officiel" à Bruges, a établi la chambre des mises en accusation d’Anvers. Sofiane Hanni, ancien fer de lance de… Malines puis du Sporting d’Anderlecht, a fait l’objet de deux contrats hors cadre, en 2016 et 2017, pour 235.000 puis 470.000 euros, "pour des transactions officieuses en dehors du contrat officiel entre Hanni et Anderlecht".

Enfin, plusieurs coachs célèbres figurent au tableau de chasse du repenti: Ivan Leko (236.800 euros pour son contrat à OHL), Besnik Hasi (225.000 euros puis 140.000 euros pour sa prolongation), Peter Maes et Erwin Lemmens à Genk puis Lokeren (235.000 euros, puis un "contrat de scouting" à 300.000 euros, et enfin un contrat de 400.000 euros payé par Lokeren en 2017), Emilio Ferrara (70.000 euros à Genk) et Georges Leekens (375.000 euros pour sa résiliation de contrat au Club de Bruges).

"Quand Dejan Veljkovic, en tant que repenti, évoque des complicités, le parquet doit obtenir des preuves additionnelles." Eric Bisschop Procureur fédéral adjoint

Voilà pour le grand déballage de Veljkovic. Mais de là à prendre pour argent comptant ses propos, il y a un pas à ne pas franchir. En effet, les personnes qu’il implique ne sont pas forcément inculpées. Et il manque des éléments de preuve pour les confondre devant un tribunal. Même le procureur fédéral adjoint Eric Bisschop le reconnaît: "Veljkovic est un repenti. Cela veut dire qu’il est en aveux de certains délits qui sont donc établis dans son chef. Mais quand il évoque des complicités, le parquet doit obtenir des preuves additionnelles", argumente-t-il.

Une précaution pas inutile... "Ce statut de repenti suscite pas mal de questions : je ne comprends pas qu’on accorde du crédit à ce monsieur qui donne une interview dans son pays pour dire qu’il a été acquitté. Il a été reconnu coupable, et par lui-même! Et il a intérêt à en dire le plus possible, au risque de se tromper, ce que j'ai pu constater personnellement", lâche l’avocat d’une personne désignée par Veljkovic, sous couvert d’anonymat.

Prochaine étape: le réquisitoire du parquet fédéral. Le Footballgate risque de refaire parler de lui sous le sapin.