Gold save the Queen

Le 70e anniversaire de l'accession au Trône d'Elizabeth II, qui sera fêté de jeudi à dimanche, arrive à point nommé pour renforcer une monarchie secouée par les épreuves... et pour ajouter près d'un demi-milliard de livres dans les caisses.

Il y avait eu Brian May et sa guitare sur le toit de Buckingham Palace en 2002. Puis une parade de 1.000 bateaux sur la Tamise en 2012. Le Jubilé de Platine de la Reine, à partir de jeudi, sera quoi qu'il arrive exceptionnel puisqu'il célébrera la plus grande longévité d'un(e) monarque au Royaume-Uni.

L'Union Jack est déjà levé dans toutes les rues depuis des semaines. Au moins 2.500 événements sont programmés. À l'école primaire de Drybrook, dans le sud-ouest de l'Angleterre, un pique-nique sera par exemple organisé samedi, avec une expo d'artistes et une série de petits concerts. À Bakewell, dans le nord du pays, les marchands ont fait des dons pour une tombola géante au King's Court, l'un des restaurants du centre, où une série de concerts est programmée.

Les grandes dates de la vie et du règne d'Elizabeth II 1926: Naissance d'Elizabeth, fille aînée du Duc et de la Duchesse de York.

1936: Abdication du roi Edward VIII. Son frère cadet, et père d'Elizabeth, accède au trône sous le nom de George VI.

1947: Mariage avec Philip Mountbatten.

1948: Naissance de Charles, suivi de celles d'Anne, Andrew et Edward.

1952: Décès de George VI. Elizabeth II, 25 ans, devient Reine du Royaume-Uni et du Commonwealth. Elle est couronnée l'année suivante.

1981: Mariage du Prince Charles avec Diana. Naissance de William l'année suivante, puis de Harry.

1992: Annus horribilis, marquée par une série d'épreuves familiales (Charles, Anne, Andrew).

1997: Décès de la princesse Diana.

2011: Mariage de William et Kate.

2015: Elizabeth II dépasse la longévité de son arrière-arrière-grand-mère en tant que monarque britannique.

2018: Mariage de Harry et Meghan

2021: Décès du Prince Philip

À un quart d'heure de route, à Eyam, les cloches de l'église sonneront longuement en hommage à la Reine. Un peu plus à l'ouest, à Dronfield, un flambeau sera allumé jeudi soir au milieu du parc, après un office du pasteur pour la Reine et un mot du maire.

L'impact du jubilé sur l'ensemble de l'économie britannique n'a peut-être jamais été aussi compliqué à quantifier, en raison des fortes secousses actuelles. Les économistes avaient été beaucoup plus diserts sur celui de 2012, qui avait lieu quelques semaines avant les Jeux Olympiques. En outre, quatre jours seront exceptionnellement fériés à partir de jeudi, dont deux jours en semaine…

Impact économique

Une étude du Centre for Retail Research estime malgré tout à 408 millions de livres l'ensemble des retombées économiques de cet événement, en tenant compte des comportements d'achats effectués à partir du mois d'avril.

Les souvenirs, assiettes, tasses, cadeaux divers rapporteront quelque 281 millions de livres à la monarchie, et aux 14 fabricants qui ont bénéficié de l'autorisation royale pour commercialiser ces produits. Les célébrations communales et événements privés généreront 121 millions de dépenses, les grands événements officiels organisés par Buckingham Palace 5 millions. Les dépenses additionnelles générées par les touristes représenteront 141 millions de livres.

Dans le détail, le Centre for Retail Research prévoit l'écoulement de 6 millions de tasses, 10 millions de drapeaux et décorations multicolores, 1 million de livres imprimés et de photos. 1,8 million de DVD et de vidéos numériques racontant la vie de la Reine auront également trouvé preneurs, ainsi que 2,8 millions de stylos, cahiers ou feuilles à en-tête royal.

Les seuls gâteaux et pâtisseries généreront quelque 44 millions de recettes. Pour les manifestations plus festives, le Centre for Retail Research anticipe la participation de 7 millions de personnes dans les fêtes de rues et de 6,75 millions dans les fêtes privées, en rappelant que les événements extérieurs "avaient été une part importante du dernier Jubilé", mais en notant aussi que "l'anxiété liée au covid a probablement diminué l'appétence pour les fêtes de rues".

Afflux de touristes

Une analyse confirmée par les données très précises de la fréquentation des transports publics, particulièrement à Londres. Alors que l'intégralité des restrictions ont été levées depuis la fin février en Angleterre, et que l'ensemble des lieux publics a commencé à rouvrir il y a déjà plus d'un an, les niveaux de fréquentation du métro se situent à seulement 70% en semaine et 85% le week-end. Ce précautionnisme sanitaire aura encore un impact certain sur le comportement des gens lors du Jubilé.

207.000 touristes devraient venir spécialement pour cette occasion royale. 674.000 personnes devraient assister aux quatre grands événements organisés à Londres.

Des recettes publicitaires sont également attendues, avec 23 millions de téléspectateurs présents devant leur écran. Des téléspectateurs britanniques qui aiment le grignotage, et qui ingurgiteront l'équivalent de 5,4 millions de livres de boissons et de nourriture pendant les directs.

À titre de comparaison, 18 millions de téléspectateurs avaient suivi le dernier grand événement festif, à savoir le mariage de Harry et Meghan en 2018, mais sous un format plus compact, de seulement quelques heures, en après-midi. Au-delà des célébrations et du très impressionnant cérémonial, jamais la curiosité ne se sera autant portée sur la reine elle-même, âgée de 96 ans depuis le mois d'avril, et dont les moindres pas sont désormais scrutés avec un mélange d'inquiétude et d'admiration.