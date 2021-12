La Corée du Nord, isolée et en crise, célèbre les 10 ans de pouvoir de Kim Jong-un

L’héritier de la dynastie des Kim a réussi à s’imposer malgré son jeune âge et à engager des réformes importantes. Une stratégie bouleversée par la pandémie qui a plongé le pays dans une crise économique profonde.

Les trains circulent de nouveau sur le pont de l’amitié sino-nord-coréenne. Dressé sur le fleuve frontalier Yalu, cet ouvrage de fer et de pierres de taille qui relie Dandong en Chine à Sinuiju en Corée du Nord, est l’unique point de passage du commerce transfrontalier. Depuis l’été, le trafic y a repris. Les échanges bilatéraux ont même atteint 69,9 millions dollars en septembre, en hausse de 142,8 % sur un an, a fait savoir l'Administration chinoise des douanes. Le redémarrage des échanges avec le grand voisin chinois doit permettre à Pyongyang de faire face à ses besoins urgents de fournitures médicales et de produits alimentaires.

Une situtation qui assombrit les célébrations, en cette mi-décembre, du dixième anniversaire de l’arrivée au pouvoir du dirigeant Kim Jong-un, qui a succédé en 2011, à l’âge de 27 ans, à son père Kim Jong-il (1941-2011). Les cérémonies se tiennent dans un pays plus isolé que jamais depuis l’apparition fin 2019 du Covid-19. La découverte du virus en Chine avait amené Pyongyang, inquiet des limites de son système médical, à immédiatement sceller ses frontières, bloquant tout transit de personnes ou de marchandises.

Risque de famine

La fermeture aux échanges n’a fait que se renforcer et, en mars 2021, presque toutes les ambassades avaient fermé à Pyongyang et les organisations humanitaires avaient quitté le pays. L’impact de ces mesures s’est conjuguée aux strictes sanctions économiques imposées par l’ONU en raison du programme nucléaire et à des conditions météorologiques peu favorables - plusieurs typhons ont ravagé les culture en 2020.

La République populaire démocratique de Corée (RPDC, nom officiel de la Corée du Nord) fait aujourd’hui face à un sérieux risque de famine. Lee Sang-yong, rédacteur en chef du Daily NK - organisation basée à Séoul et s’appuyant sur des sources au Nord - dit recevoir "de plus en plus d’informations faisant état d'orphelins dans les rues et de morts de faim". Kim Jong-un lui-même a plusieurs fois évoqué les problèmes alimentaires. En avril, il appelait même à se préparer à "entreprendre une autre 'Marche forcée', plus difficile". La "marche forcée" fait référence à la famine des années 1990, qui aurait provoqué la mort de 3 à 5% de la population. Cette fois, la Corée du Nord aurait besoin de 860.000 tonnes de nourriture, estime la FAO.

Ces difficultés surviennent dans un contexte diplomatique quelque peu figé. Les relations avec la Chine se maintiennent mais le dialogue avec les États-Unis reste au point mort, tout comme le rapprochement avec la Corée du Sud, malgré les efforts du président, Moon Jae-in, de le relancer, en proposant notamment de déclarer la fin officielle de la Guerre de Corée (1950-1953) dont les combats ne sont arrêtés que par un armistice.

-4,5% Le PIB nord-coréen a chuté de 4,5% en 2020, selon la banque centrale sud-coréenne.

Les derniers mois ont même été marqués par l’amorce d’une course aux armements dans la péninsule coréenne. Aux tirs de missiles du printemps et de l’automne par la Corée du Nord, Séoul a répliqué par le test réussi, en septembre, d’un missile mer-sol balistique stratégique (MSBS) depuis un sous-marin conventionnel, et par l’annonce d’un budget massif pour la mise au point de nouveaux missiles. Cela car le président américain, Joe Biden, désireux de mobiliser ses alliés asiatiques - dont fait partie la Corée du Sud - contre les menaces nord-coréenne et chinoise, a levé les restrictions imposées en 1979 par les États-Unis qui interdisaient à la Corée du Sud de développer des missiles à longue portée.

Kim Jong-un, l'intraitable

Les difficultés actuelles ont mis à mal les réussites de Kim Jong-un pour développer la RPDC. À son arrivée au pouvoir à l’âge de 27 ans, alors qu’il n’avait été officiellement désigné comme héritier qu’en 2010, plusieurs experts prédisaient l’effondrement du régime. "Une question de semaines ou de mois" lançait même Victor Cha, ancien conseiller pour les affaires asiatiques à la Maison blanche.

Le "grand successeur", ainsi que la propagande le qualifia dès le 19 décembre, a pourtant réussi à s’imposer en restant fidèle à l’esprit de ses prédécesseurs, en misant sur le développement parallèle du nucléaire et de l’économie. Trois essais nucléaires ont été menés, dont le dernier en 2017, d’une bombe à hydrogène. Ses techniciens ont mis au point des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) pouvant atteindre les Etats-Unis. Les tensions ont atteint un certain paroxysme, le président américain Donald Trump menaçant le Nord du "feu et de la fureur" et qualifiant Kim Jong-un de "Rocket man".

Vue en plein écran Kim Jong-un lors du sommet avec Donald Trump en 2019. ©AFP

En misant sur la détente dès 2018, Kim Jong-un s’est rapproché de la Chine et de la Corée du Sud, et a obtenu deux sommets avec Donald Trump, amenant de facto Washington à reconnaître la RPDC comme une puissance avec laquelle le monde devait compter.

"Son père et son grand-père ont construit leur identité autour du conflit, de la souffrance et du sacrifice. Kim Jong-un n'avait pas cela, alors il a promis aux gens une vie meilleure. C’était un moyen alternatif de construire sa légitimité." Jenny Town Directrice du site spécialisé sur les questions nord-coréennes, 38 North

En interne, le jeune dirigeant s’est imposé en jouant de la force, de son contact facile avec la population, de sa capacité à déléguer qui a permis l’émergence de sa soeur, Kim Yo-jong, et de la réforme, avec comme objectif - proclamé dans son premier discours public en avril 2012 - que les Nord-Coréens n’aient plus "à se serrer la ceinture". "Son père et son grand-père ont construit leur identité autour du conflit, de la souffrance et du sacrifice. Kim Jong-un n'avait pas cela, alors il a promis aux gens une vie meilleure. C’était un moyen alternatif de construire sa légitimité", explique Jenny Town, directrice du site spécialisé sur les questions nord-coréennes, 38 North.

Kim Jong-un a aussi su se montrer intraitable en éliminant ses adversaires potentiels, dont, en 2013, son oncle par alliance, Jang Song-taek, puissante figure de l’ombre et au coeur des réseaux économiques avec la Chine, et, en 2017, son demi-frère, Kim Jong-nam, assassiné à l’aéroport de Kuala Lumpur. Egalement héritier de la dynastie des Kim, il aurait pu représenter une menace. Des purges ont été menées dans l’armée qui était au coeur de la politique du "Songun" ("l’armée en premier") de son père.

Volonté de réforme

Pyongyang, vitrine du pays comme du régime, a vu fleurir de nouveaux magasins où des produits importés s’achètent en dollars, et sortir de terre des quartiers au look futuriste pour une nouvelle élite enrichie

Il a en parallèle redonné la primauté au Parti du travail au pouvoir, outil politique mieux adapté à sa volonté de réforme. Entre 2012 et 2015, il a enchaîné les transformations de l’agriculture et de l’industrie pour donner une relative autonomie aux gestionnaires des entreprises d’Etat et des coopératives agricoles. L’économie a aussi bénéficié de cadres juridiques renforcés et des exigences de Kim Jong-un, réputé pragmatique, dont le credo serait, "pas de détails, des résultats", selon Rachel Minyoung Lee, du centre d’analyses américain Stimson.

Des opérations par les entreprises d’Etat, en Chine notamment avec laquelle la RPDC réalisait avant la pandémie 90% de son commerce, ont permis le développement de nouvelles activités et la capitale, Pyongyang, vitrine du pays comme du régime, a vu fleurir de nouveaux magasins où des produits importés s’achètent en dollars, et sortir de terre des quartiers au look futuriste pour une nouvelle élite enrichie.

La croissance a certes été modeste - 0,4% en 2019 selon les estimations de la banque centrale sud-coréenne - mais elle était réelle. La pandémie a fait plonger l’activité. Le PIB a reculé de 4,5% en 2020.

Relations avec les Américains

De quoi s’interroger sur l’avenir de la RPDC et de Kim Jong-un, auréolé début 2021 du titre de "Grand Leader", comme son père et son grand-père. La clef reste "l’amélioration des relations avec les Américains", estime Park Won-gon, de l’université Ehwa, en Corée du Sud. Les États-Unis sont les seuls à pouvoir faire lever les sanctions économiques.

Mais pour cela, ajoute Cheong Seong-chang, de l’institut sud-coréen Sejong, "la Chine est indispensable car elle est la seule à pouvoir jouer les médiateurs entre les deux partis qui ne se font pas confiance". Reste à savoir si elle acceptera de jouer ce rôle sur fond de montée des tensions avec les Américains. La situation dans la péninsule est aussi soumise aux résultats de l’élection présidentielle de 2022 en Corée du Sud, pour désigner le successeur du progressiste Moon Jae-in. La victoire d’un conservateur, traditionnellement hostile au dialogue avec le Nord, pourrait faire de nouveau monter les tensions.