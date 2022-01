Le Quartier européen meurt… mais est loin de se rendre

Depuis plus de 25 ans, le quartier européen de Bruxelles est sur la planche à dessin du gouvernement bruxellois. Mais à part des ébauches en tous sens, celui-ci n’a accouché de rien de lisible. Raison pour laquelle les projets poussent de façon anarchique, au gré du marché.

PRAS, RRU, PUL, RRUZ, PAD… Rassurez-vous: on vous épargne les détails alambiqués – et parfois incompréhensibles même pour les utilisateurs – pour tenter de vous expliquer ces acronymes régionaux censés fixer le cadre réglementaire dans lequel les demandes de permis doivent s’inscrire; au gré des vents contraires.

De toute façon, soit ils sont dépassés soit ils ne sont pas encore aboutis, comme ce plan d’aménagement directeur Loi, censé tout remettre d’équerre au niveau régional et déjà battu en brèche par les opposants politiques et les associations de défense de tout bord. Ce flou artistique qui perdure fait que chaque projet immobilier déposé est accepté ou refusé en fonction de critères de plus en plus incompréhensibles et à géométrie variable, selon l’humeur de l’administration, la manière dont il a été retoqué au fil du temps ou l’humeur, souvent virulente, motivée ou non, des riverains.

Plus de 20 projets sur un kilomètre carré

Vue en plein écran La face cachée du futur complexe développé par Befimmo entre les rues de la Loi et Joseph II. À ce stade, l'avant-projet, baptisé Loom, est juste une ébauche. Mais elle permet de visualiser les espaces parfois valorisables en intérieur d'ilot urbain, dans cette zone apparemment phagocytée par le béton et l'asphalte. ©DDS+ & B-ILD Architects

Ils sont pourtant encore nombreux à passer entre les fourches caudines, ces derniers mois. Nous avons tenté d’en faire la liste la plus réaliste et exhaustive possible (voir carte), pour dépasser les têtes de gondole dont les médias font état. Cahin-caha, les rues proches des axes Loi et Belliard, à défaut de voir leur ADN et leur plan de mobilité modifier en profondeur comme il le faudrait, changent de peau, voire d’affectations, morceau après morceau.

Le patchwork qui en ressort manque cruellement de hauteur, d’ambition et de cohérence.

Le moins qu’on puisse dire est que le patchwork qui en ressort manque cruellement de hauteur, d’ambition et de cohérence. Il est en outre encore programmé sur le monde réel d’avant-covid: si les bâtiments se veulent plus flexibles, l’affectation majeure de la zone reste le bureau et encore le bureau, car investisseurs, propriétaires et promoteurs n’ont pas changé de cible privilégiée.

Ils visent encore et toujours l’ogre omniprésent du quartier: l’Europe, flanquée de ses satellites et courtisans divers et variés, des représentations nationales et régionales aux lobbies de tout ordre, prêts à louer cher et vilain quelques centaines de mètres carrés pour avoir bureaux et appartements à l’ombre des directions générales de la Commission et des pôles stratégiques de l’Union, du Conseil ou du Parlement.

Tour des propriétaires

Le long de l’axe Belliard, monitoré par la Ville de Bruxelles, six projets sortent actuellement de terre, portés par des maîtres d’ouvrage au pedigree connu ou moins connu. Des petits projets alternant d’un trottoir à l’autre bureau et logement, comme celui de Capital Construct (2) en lieu et place de la dernière pompe à essence du coin; mais aussi des plus gros, ciblant le bureau, comme celui d’Immobel (1), ouvert l’an prochain à l’angle de la rue du Commerce et dont les 14.000 mètres carrés sont déjà revendus à Allianz pour la bagatelle de 120 millions d’euros sur base d’un contrat de bail signé par ING. Aux dernières nouvelles, le groupe bancaire, en pleine phase de réduction de voilure de ses espaces bureaux, n’occuperait pas même l’immeuble à sa livraison et chercherait à remettre son contrat de location. Juste en face (4), c’est l’anversois Kairos qui achève pour l’instant les travaux de remise sur le marché de quelque 6.500 mètres carrés de bureaux dans le bien nommé Belnine. Quant à Eaglestone, un des acteurs qui montent dans le quartier, il aligne pour l’instant avec succès les développements : des trois récemment lancés – rues du Commerce 31 (LightOn), de la Science (7) et de Trèves (20) –, deux sont déjà revendus à WeWork et Union Investment. Si on élargit la focale vers la rue de la Loi voisine, huit chantiers en cours ou à l’instruction sortiront du bitume dans les trois ans à venir. Mais une quinzaine d’autres se bousculent déjà dans le portillon, dont quelques gros, comme celui d’Immobel – encore lui – rebaptisé Isala (voir visuel) et lancé sur l’ex-siège de Total (13) ou celui de Befimmo (10) initié sur un quadrilatère remembré entre les rues de la Loi et Joseph II. À eux deux, ces projets mettront pas moins de 55.000 mètres carrés sur le micro-marché local. Et si on y ajoute, dans le bas de l'autoroute urbaine, les 45.000 mètres carrés du projet Realex (9) toujours projetés par Atenor malgré le dernier veto régional de Pascal Smet (Vooruit), en lieu et place de l’ancien hôtel Europa et des immeubles voisins rasés à blanc, on atteint la barre des 100.000 mètres carrés dans un dé à coudre. Juste en face, sur l'îlot Loi 130 (croix), le projet mégalo de la Commission européenne visant à concentrer sur quelque 200.000 mètres carrés neufs verticaux une majorité de ses fonctionnaires et institutions a récemment été jeté aux orties. La conception du complexe de tours de bureaux avait déjà été attribuée via marché public et le lauréat désigné: un consortium de cinq équipes européennes réunies autour du bureau espagnol Rafael de la Hoz Arquitectos. Celles-ci garderont dans des cartons ou sur disque dur le résultat de dizaines de milliers d’heures de travail balayées d'un coup de cuiller à pot. Seule consolation bien maigre: le lourd dédommagement payé sur le compte du contribuable européen pour cet avortement peu glorieux. Le comble: lors de la désignation du lauréat en 2019, le commissaire européen Günther H. Oettinger, en charge du budget et des ressources humaines, avait pourtant claironné fièrement porter le "premier concours international d'architecture à Bruxelles" et vanté les "solutions solides, innovantes, efficaces et tournées vers l'avenir". La première phase du chantier devait débuter en 2025, promis juré. Trois ans plus tard, en passant rue de la Loi, on peut prendre par l'absurde la mesure de la solidité, de l’innovation, de l’efficacité et de la vision d’avenir de ce geste européen mort dans l’œuf. Mais dans l'intervalle, sur les deux artères parallèles – Loi et Joseph II – concernées par cette centralisation européenne ratée, les projets épiphytes ont poussé comme des champignons. Dans le quadrilataère couplant les très européennes perpendiculaires rues de Trèves et d'Arlon, on recense aujourd'hui 12 dossiers déposés ou en phase de l’être (14-15-16-12-17-21, etc.), pour un total impressionnant de 250.000 mètres carrés actuellement en gestation sur moins d’un kilomètre carré, soit davantage encore que la superficie initialement envisagée sur l'îlot Loi 130. Tout récemment encore, Immobel, toujours lui, n’a d'ailleurs pas hésité à racheter pour 23 millions les vieux murs obsolètes du siège de la SABAM (19) dans l'optique d'y initier sur 9.000 mètres carrés à peine un nouveau projet.

250.000 mètres carrés C'est le total de la superficie actuellement en phase de mutation au cœur du quartier européen.

Une addition spéculative sans cohérence

Ces demandes de permis en cascade ont de quoi faire les choux gras des riverains et des défenseurs de l’environnement qui dénoncent la pression immobilière spéculative. Et de quoi donner aussi du grain à moudre aux maîtres d’ouvrage locaux: si ces projets sont aujourd’hui débridés, tout comme le marché local, la cause de l’anarchie en incombe avant tout au politique, régional en tête, incapable d’accoucher depuis plus de deux décennies d’un cadre réglementaire prospectif, cohérent, ambitieux, à la fois transparent et contraignant à moyen et à long terme pour ceux qui tentent tant bien que mal de dessiner la ville de demain, avec ou sans vision.