Il est l'un des hommes les plus puissants et les plus discrets de la planète. À la tête de la deuxième économie mondiale, celui qui prendra la parole ce dimanche devant les 2.296 délégués du Parti communiste réunis au Grand palais du peuple à Pékin n'a jamais donné une seule conférence de presse ni répondu aux questions de journalistes étrangers.