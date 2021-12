Combattre la maladie de Parkinson et le cancer par l'intestin

Notre état de santé est déterminé par les milliers de milliards de microorganismes qui colonisent le corps humain. Depuis plusieurs années, les scientifiques tentent de décoder le "microbiome". Il s'agit d'une des branches les moins connues – mais également les plus prometteuses – de la médecine moderne.

Il y a quatre ans, un beau jour de juin, ceux qui ont pris le métro à Paris, Berlin ou Barcelone, ont peut-être assisté à un spectacle étrange: un petit groupe de scientifiques frottaient les rampes, les sièges, les automates et autres surfaces avec des "écouvillons", aujourd'hui universellement connus. Avec des collègues de 60 pays du monde entier, ils étaient à la recherche de microbes laissés par les utilisateurs des transports en commun. Objectif de cette campagne: répertorier les différences et ressemblances entre ces ensembles de microbes – le "microbiome" – des différentes villes.

Depuis plusieurs années, les scientifiques sont fascinés par l'interaction entre l'Homme et les plus petits organismes vivants que sont les virus, bactéries et champignons. Ils prélèvent aux quatre coins du monde, y compris au plus profond de la forêt amazonienne, des échantillons d'excréments humains pour identifier quels microbes y ont élu domicile. Ils espèrent ainsi comprendre l'impact de ces microorganismes sur la santé de leurs hôtes. Nous ne parlons pas ici des rhumes classiques ni même du coronavirus. Il devient de plus en plus évident que les bactéries présentes dans notre organisme – la plupart du temps dans le tractus gastro-intestinal – ont une influence sur toutes sortes de maladies sans lien apparent avec ces bactéries, comme le diabète et la dépression, en passant par le cancer et la maladie de Parkinson.

Notre série "medtech" Samedi 27 novembre: Ces entreprises belges révolutionnent la manière de soigner votre corps. Mardi 30 novembre: Une réglementation européenne trop stricte. Interview de Philippe Peltier (Kurma), le plus gros investisseur medtech en Europe. Aujourd'hui: Le microbiome. L'Imec développe une pilule mouchard à avaler qui analyse votre estomac. Samedi 4 décembre: Investir dans la medtech. Qui sont les gros investisseurs en Belgique? Et vous, comment pouvez-vous en profiter?

Au cours des dix dernières années, l'étude du microbiome s'est accélérée grâce à de nouvelles et puissantes technologies. "Les nouvelles techniques d’analyse de l'ADN permettent de traiter de plus grands volumes d'échantillons à prix plus bas et d'analyser en une seule fois tout un écosystème de microbes", explique un des chercheurs belges les plus en vue dans ce domaine, Jeroen Raes du VIB-KU Leuven Center for Microbiology.

Grâce à ses puissants logiciels d'analyse, la bio-informatique apporte également sa pierre à l'édifice. L'étude du microbiome humain est une science qui porte sur des nombres gigantesques, chaque corps humain abritant 1.000 milliards de microbes. Ces microbes peuvent être répartis en plus de 1.000 espèces. Leur impact sur le corps humain n'est pas toujours identique et dépend de la présence d’autres organismes, de certaines matières ou de divers facteurs environnementaux.

Tout cela rend la recherche de liens entre une bactérie et une maladie particulièrement complexe. "Notre travail consiste à combiner les big data, la statistique, la microbiologie, l'immunologie, l’écologie et la recherche clinique", poursuit Raes. "En menant des recherches transversales (étude d'un nombre important de personnes au même moment, ndlr) et les recherches longitudinales (étude de l'évolution dans le temps, ndlr), nous arrivons à une gigantesque matrice de données où nous recherchons des corrélations statistiques significatives."

Conclusions erronées

Les microbiologistes ont une grande envie d'en savoir plus, mais ils doivent veiller à ne pas se laisser tenter par des conclusions hâtives. "Nous avons connu une phase au cours de laquelle des scientifiques ont établi des liens entre des bactéries et certaines maladies, mais ces liens étaient basés sur des échantillons trop petits. Une partie du hype autour du microbiome était basée sur des conclusions erronées", rappelle Raes.

En outre, il ne suffit pas d'établir une corrélation entre les deux. "Nous devons être certains qu'il existe un lien causal entre la présence d'une bactérie et une maladie avant de nous lancer dans de nouvelles thérapies et le développement de médicaments permettant d'impacter ce processus. Nous sommes en train – lentement mais sûrement – d'acquérir ces connaissances. Notre pays apporte d'ailleurs une contribution importante avec le projet flamand Darmflora (flore intestinale, ndlr), qui étudie les selles de plus de 5.000 citoyens flamands sur une longue période."

"Nous disposons de plus en plus de preuves que le microbiome intestinal peut avoir une influence sur l'ensemble de notre organisme." Dirk Gevers Directeur des recherches sur le microbiome humain au sein de Janssen Pharmaceutica.

Ces études ne sont pas très glamour, certes, mais elles représentent la meilleure façon de recueillir des données à grande échelle. Ici également, les nouvelles technologies pourraient apporter leur contribution dans les années à venir. L'Institut louvaniste de nanoélectronique – imec – travaille au développement d'une pilule électronique que nous pourrions avaler et qui pourrait prendre différentes mesures dans nos intestins, permettant d'étudier certains processus physiologiques, en détail et en temps réel.

"Avec l'aide de la technologie des puces électroniques, il est possible de réduire de 10 à 100 fois la taille des appareils de laboratoire classiques, pour arriver aux dimensions d'une gélule. Grâce à ces petits appareils, nous souhaitons cartographier le tractus gastro-intestinal – en particulier les intestins. Aujourd'hui, c'est possible via une endoscopie, mais il s'agit d'une intervention assez complexe et désagréable pour le patient", explique Chris van Hoof, directeur de la R&D. La gélule-capteur sera d'abord utilisée comme instrument de recherche, et pourrait ultérieurement également être utile pour étudier la flore intestinale de certains patients.

Système immunitaire

Qu’avons-nous déjà appris de ces recherches? "Une des principales découvertes des dix dernières années porte sur l'influence du microbiome sur notre système immunitaire", explique Dirk Gevers, qui dirige les recherches sur le microbiome humain au sein du géant Janssen Pharmaceutica. "Un microbiome équilibré peut freiner certaines inflammations, tandis qu'un microbiome déséquilibré peut les aggraver. Et l'inflammation joue un rôle important dans de nombreuses pathologies, allant de problèmes gastro-intestinaux à des maladies métaboliques, auto-immunes et même neuropsychiatriques."

"Nous disposons de plus en plus de preuves que le microbiome intestinal peut avoir une influence sur l'ensemble de notre organisme", poursuit Gevers. Il existe une relation entre le TSA (Trouble du Spectre Autistique), l'eczéma et les symptômes du covid dans les poumons. "Cela donne une nouvelle signification à ce que disait Hippocrate il y a plus de 2.500 ans: 'Toutes les maladies trouvent leur origine dans l'intestin'. La santé de nos intestins est fondamentale pour notre état de santé général."

"Il semblerait que les statines, qui sont prescrites contre l'hypertension, aient également un effet positif sur la flore intestinale." Jeroen Raes VIB-KU Leuven Center for Microbiology.

Certaines zones d'ombre demeurent cependant sur le fonctionnement précis de ces mécanismes. "Dans les maladies inflammatoires, il s'agit peut-être d'un problème de barrière", poursuit Raes. "Nous savons que les bactéries produisent des lipopolysaccharides (endotoxines bactériennes) ou LPS, qui provoquent une réponse immunitaire chez les humains. Si la paroi intestinale n'est plus bien protégée, les LPS se retrouvent dans la circulation sanguine et peuvent provoquer de l'inflammation."

Dans certains troubles du cerveau, le lien est probablement différent. "Nous avons des indications que ces problèmes sont en partie provoqués par des substances qui agissent sur le système neuronal. Notre flore intestinale contient des millions de produits chimiques, dont la dopamine, la sérotonine ou le gaba (acide gamma-aminobutyrique). Nous ne les connaissons pas tous, loin de là, mais nous sommes certains qu'ils ont toutes sortes d'effets." Cela fait du "gut brain axis" – l’axe de liaison entre nos intestins et notre cerveau – un des domaines de recherche les plus intrigants et les plus difficiles pour les microbiologistes.

Dépression

L’équipe de Raes a notamment pu établir un lien entre la flore intestinale et la dépression. Des patients souffrant de dépression semblent présenter une déficience au niveau de deux types de bactéries intestinales. L'étape suivante consistera à prouver que cette carence est à l'origine de la dépression. "En collaboration avec John Cryan, chercheur à l’Université de Cork (Irlande), nous comptons réaliser des tests avec des souris pour vérifier si nous pouvons modifier leur comportement au moyen de bactéries de culture." Dans une autre étude encore en cours, les scientifiques cherchent à établir une relation entre le microbiome et la maladie de Parkinson. Un autre domaine où il reste encore beaucoup de choses à découvrir est celui de la relation entre le microbiome et la survenance et/ou le traitement du cancer.

La connaissance du microbiome est prometteuse, mais nous sommes encore loin de la commercialisation de thérapies concrètes et de médicaments. Même si les choses devraient changer dans les années à venir. Aujourd'hui, certaines maladies – comme les infections chroniques du côlon – sont déjà occasionnellement traitées à l'aide de greffes fécales. Ce traitement consiste à remplacer ou à compléter la flore intestinale des patients au moyen de celle d'une personne en bonne santé. Cette technique est cependant difficile à utiliser à grande échelle et représente un instrument très délicat. Les patients risquent de souffrir d'effets secondaires à cause de la présence éventuelle de bactéries indésirables.

Développements

La société gantoise MRM Health tente de trouver une solution alternative en cultivant une sélection (un "consortium") de bactéries, en les congelant et en les commercialisant sous forme de médicaments. Mais cela semble plus difficile qu'attendu. "De nombreuses bactéries intestinales sont anaérobiques, ce qui signifie qu'elles se développent lentement, sont sensibles à l'oxygène, ou nécessitent des milieux complexes pour se développer", explique le fondateur et CEO, Sam Possemiers. "De plus, nous ne cultivons pas une seule bactérie, mais tout un consortium en même temps. C'est beaucoup plus difficile, car elles ne se développent pas de la même manière et peuvent provoquer des effets imprévisibles. Notre technologie vise à standardiser l'ensemble du processus."

MRM Health a déjà réussi à développer un médicament à base du consortium MH002 contre la colite ulcéreuse, une forme d'inflammation du côlon. Il comprend une combinaison de bactéries intestinales et se trouve dans la première phase clinique. Les autres produits du pipe-line de la société biotechnologique se situent encore dans leur phase de développement, mais parlent à l'imagination: MRM espère développer des traitements contre la maladie de Parkinson, le diabète de type 2, la maladie du foie MASH et la spondyloarthrite, une maladie auto-immune qui provoque l'inflammation des articulations et de la colonne vertébrale.

Pollinisations croisées

Le chemin vers la mise au point de médicaments efficaces est semé d'embûches. Seres Therapeutics, un concurrent américain de MRM Health, a récemment subi un revers après des résultats décevants de tests de phase 2 pour son médicament contre la colite ulcéreuse. Mais personne ne doute que les médicaments à base de bactéries ouvriront un monde de nouveaux traitements d'ici à quelques années.

Raes s'attend également à des pollinisations croisées avec la médecine traditionnelle. "Je trouve intéressant le repositionnement (changement thérapeutique, ndlr) de médicaments existants. Ainsi, il semblerait que les statines, qui sont prescrites contre l'hypertension, aient également un effet positif sur la flore intestinale. Nous avons lancé une étude pour en savoir plus."

Les scientifiques sont demandeurs d'une réglementation plus stricte pour les sociétés commerciales qui prodiguent toutes sortes de conseils sur la base de diagnostics de flore intestinale. "On y trouve de nombreux charlatans", explique Raes. "Quelles sont leurs valeurs de référence? Elles sont trop vagues. Nous ne savons pas encore quelle est la meilleure façon de modifier le microbiome sur base individuelle."