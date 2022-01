Comment le passage de Stromae au JT de 20h pourrait aider à la prévention des suicides

À côté du coup marketing évident, la prestation de Stromae lors du JT de 20h de TF1 dimanche soulève la question plus générale de l’impact des artistes dans la prévention au suicide.

Osons le dire d’emblée: ce qui s’est passé lors du journal télévisé de 20h sur TF1 dimanche 9 janvier fera date dans l’histoire du petit écran. Alors que la présentatrice Anne-Claire Coudray clôture l’interview de Stromae par une question portant sur les difficultés que l’artiste a traversées ces dernières années, celui-ci se tourne vers la caméra et entonne "L’enfer", son nouveau single, le regard planté droit dans les yeux des téléspectateurs. L’émotion est palpable.

Bien évidemment, les réactions sur les réseaux sociaux n’ont pas traîné: un coup d’éclat qui décrédibilise le journalisme pour les uns, un coup de génie de la part du Maestro qui "hijack" le JT pour les autres... Chacun se forgera sa propre opinion. Mais si cette prestation représente indéniablement un gros coup marketing pour celui qui faisait son grand retour médiatique sur le journal télévisé le plus regardé d’Europe, la teneur des propos de Stromae, qui se confie sur ses idées noires, pourrait représenter un vrai pas en avant dans la reconnaissance et la prévention au suicide.

"Le fait qu’une personnalité comme Stromae évoque le fait qu'il ait eu des idées noires participe à lever les tabous et prétexte d’un échange sur la question." Dominique Nothomb Directrice du centre de prévention du suicide

C'est en tout cas l'avis de Dominique Nothomb, directrice du centre de prévention du suicide pour qui cette libération de la parole pourrait avoir un effet bénéfique: "Pour nous, toute l’équipe et les bénévoles, on ressent un réel tabou au simple fait d’évoquer le suicide. Faites le test chez vous, les gens sont bien souvent interloqués et tétanisés lorsqu'on évoque le suicide. Le fait qu’une personnalité comme Stromae évoque le fait qu'il ait eu des idées noires participe à lever les tabous et prétexte d’un échange sur la question."

Un premier précédent aux États-Unis.

S’il est difficile, à ce stade, de quantifier l’impact de la prestation de Stromae dans la prévention au suicide, un précédent ayant eu lieu aux États-Unis en 2017 peut nous éclairer sur l’importance de la libération de la parole à ce sujet. À cette époque, le rappeur Logic sort un titre intitulé "1-800-273-8255" (en référence au numéro de téléphone de la hotline prévention suicide américaine) qui raconte l'histoire d'un jeune afro-américain homosexuel au bord du suicide, qui parvient néanmoins à s'extraire ses pensées noires grâce à cette fameuse "lifeline".

La revue scientifique The British Medical Journal s'est alors saisi de ce phénomène et a réalisé une étude démontrant que durant les 34 jours qui ont suivi la parution de ce single, 9.915 appels en plus ont été passés au centre d'appels, soit une hausse de 6,9%. Ce qui aurait entraîné une chute du taux de suicide de 5,5% sur la même période.

Werther versus Papageno

Le traitement médiatique des cas de suicide comporte donc plusieurs effets. Le premier bien connu, évoque un effet "Werther", tiré de l'ouvrage "Les souffrances du jeune Werther" de Goethe qui aurait déclenché une vague de suicide à sa publication. Cela correspond à l'observation d'une hausse de suicides lorsque les médias rapportent des cas de suicides. Un phénomène qui peut se trouver amplifié dans le cas du suicide d'une personnalité.

L'autre effet, qui nous concerne ici, s'intitule l'effet "Papageno". Théorisé par l'université de Vienne, cet effet, qui fait référence à l'Oiseleur Papageno dans l'opéra "La flûte enchantée" de Mozart, démontre que les messages médiatiques peuvent avoir une portée préventive des comportements suicidaires lorsqu'ils rapportent un processus suicidaire sans passage à l'acte, qu'ils montrent un exemple de processus d'idéation suicidaire dont l'issue se révèle positive.

"Si on lève le voile et qu’on n'ouvre pas de solutions, c’est limite." Dominique Nothomb Directrice du centre de prévention du suicide

L'impact positif de la parole de Stromae sur ce sujet si complexe semble donc avéré, mais selon Dominique Nothomb, tant l'intervention de l'artiste lors du journal télévisé que le morceau "L'enfer" ne suffisent pas à accompagner les personnes en souffrances. "Le fait d’échanger avec d'autres personnes, de la famille, des amis ou même des collègues permet de rouvrir le champ des possibles pour les personnes en souffrance, et c’est sans doute ce qu’il manque à la chanson de Stromae, même s’il ose en parler, ce qui est intéressant et important", commente la directrice du centre de prévention du suicide. "Ce qu'il manque dans la chanson ou dans l'interview, c’est le renvoi vers des ressources. Si on lève le voile et qu’on ne donne pas de solutions, c’est limite", avoue-t-elle.

"Depuis le début de la crise sanitaire, nous constatons une explosion du nombre d'appels dans notre centre", confesse Dominique Nothomb. "Les pensées suicidaires peuvent toucher n’importe qui à un moment de sa vie. Et il est important de ne pas rester seul à ce moment-là."

En Belgique, le numéro (gratuit) du centre de prévention du suicide est le 0800/32.123.