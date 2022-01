Geert Noels: "On est en train d’éliminer les derniers piliers d’un système financier stable"

Geert Noels s'inquiète de l'abandon par l'Allemagne et les Pays-Bas de la discipline budgétaire. Il invite aussi le politique à prendre davantage au sérieux la question énergétique et la flambée de l'inflation.

L’économiste Geert Noels, CEO de la société de gestion de patrimoine Econopolis, dresse un bilan de l’année écoulée et commente les principaux défis socio-économiques qui se profilent pour 2022. A commencer par l’inflation, l’énergie et la situation sanitaire. Mais il s’inquiète surtout de l’abandon de la discipline dans la gestion de la zone euro.

Comment considérez-vous le récent accord au sein de la Vivaldi sur la sortie du nucléaire?

Si chacun vient avec sa propre interprétation de l’accord, c’est qu’il n’y a pas vraiment d’accord. Ce qui est très inquiétant. La décision de principe de fermer les centrales remonte à Guy Verhofstadt en 2003. Là aussi, il s’agissait de faire plaisir aux Verts. Depuis lors, on a perdu beaucoup de temps, y compris au niveau de l’investissement dans les énergies durables. Aujourd’hui, on se retrouve avec des options qui se ferment les unes après les autres et je crains que cela ait un impact sur les prix et sur la stabilité d’approvisionnement. Il ne faut pas se faire trop d’illusions: une grande partie de l’augmentation du prix du gaz est de nature structurelle. Je suis déçu qu’un dossier aussi important pour l’économie belge ait été traité avec autant de légèreté. À Paris, les Belges doivent être la risée…

Courir après les faits, n’est-ce pas une constante dans la gestion politique belge?

Cela n’a pas toujours été comme ça. Entre 1993 et 1999, le pays a été très bien géré, en vue de pouvoir intégrer l’euro. Les efforts réalisés pendant les années nonante ont été bradés par les gouvernements successifs qui se sont mis à dépenser pour tenir ensemble des coalitions hétéroclites. En 2000, nous avions un point de départ extrêmement favorable avec un solde budgétaire primaire de 6 à 7% du PIB. Nous étions au niveau des Pays-Bas en termes de santé budgétaire. Aujourd’hui, nous avons un déficit primaire du même ordre. La différence entre les deux, cela fait 12% du PIB ou près de 60 milliards d’euros récurrents dépensés en plus chaque année. On dépense comme jamais et pourtant tout le monde se plaint du manque de moyens. Cela démontre, selon moi, qu’il y a beaucoup de gaspillage d’argent public et que l’État ne se concentre pas suffisamment sur ses missions de base. Le désastre de la Vesdre en a été l’illustration.

Où la hausse de l’inflation va-t-elle s’arrêter?

L’inflation va peut-être un peu se calmer en 2022, mais l’inflation sous-jacente sera structurellement plus élevée, probablement au-dessus de 2%. Pourquoi? Parce que des sources jusqu’ici déflationnistes sont en train de devenir inflationnistes. Ce qui change la façon d’organiser l’économie. Prenez la chaine logistique. D’une globalisation, on va vers une certaine déglobalisation. Au niveau de son approvisionnement énergétique, l’Europe a très mal négocié ses positions stratégiques. Historiquement, l’Opep était stratégique pour l’Europe. Aujourd’hui, avec l’électrification de l’économie, le Congo et le Chili sont devenus des pays stratégiques. La Chine et les États-Unis y ont placé leurs pions, mais pas l’Europe, qui s’expose dès lors à de futures hausses de prix des matières premières. C’est ce qui me fait dire que nous risquons de subir les conséquences de la fermeture de nos centrales nucléaires pendant des décennies.

L’indexation automatique constitue-t-elle une protection suffisante pour les ménages?

L’indexation automatique n’est pas une bonne façon de se défendre contre l’inflation, parce que ça mène à des effets de second tour avec des hausses de prix qui se généralisent à l’ensemble des secteurs. On fait fonctionner la planche à billets, ce qui revient à camoufler le problème, alors que rien ne remplace une bonne gouvernance du pays.

Au final, n’est-ce pas l’épargnant qui risque de payer l’addition?

Je trouve bizarre que l’épargnant se rende compte seulement maintenant de cette menace. L’année 2021 est celle où l’épargnant s’est réveillé, mais en réalité, c’est depuis le 26 juillet 2012 et le "Whatever it takes" de Mario Draghi que le laisser-aller monétaire s’est installé. À cet égard, la montée du bitcoin est étroitement liée au "Whatever it takes". Les adeptes du bitcoin, au-delà d’un certain côté sectaire, sont des gens intelligents qui jugent que le système financier est devenu instable et peu fiable. Le constat qu’ils dressent est correct, mais pas les solutions qu’ils proposent. Rien ne remplacera selon moi une bonne gestion monétaire par la BCE. Plutôt que de dire que la BCE va résoudre le problème climatique, celle-ci devrait au contraire se concentrer sur sa vraie mission qui est d’assurer la stabilité du système financier. À terme, le bitcoin pourrait devenir une menace pour la stabilité financière. Quand j’entends que des jeunes quittent leur boulot parce qu’ils peuvent gagner tellement plus dans le trading en bitcoin, cela m’inquiète. C’est comme au temps de la bulle de 1999-2000, mais en pire.

Est-ce à dire que les autorités monétaires européennes sont en train de faire fausse route?

Si l’Allemagne et les Pays-Bas disent que la discipline budgétaire n’est plus aussi importante qu’avant, on est en train d’éliminer les derniers piliers d’un système financier stable. À contrario, la Chine vient de déclarer qu’elle allait mettre la priorité en 2022 sur la stabilité financière, en réduisant notamment les effets de levier. C’est pour cela qu’ils ont laissé Evergrande aller à la faillite l’an dernier. Ça leur coûtera certes un peu de croissance, mais ils auront une économie plus saine. Ce faisant, ils respectent davantage les règles du capitalisme que nous, tout en veillant bien entendu à renforcer le contrôle du parti communiste chinois.

Le ralentissement de l’économie à la suite des confinements successifs a eu pour effet d’améliorer quelque peu les paramètres climatiques. N’y a-t-il pas incompatibilité entre économie et climat?

Je ne le pense pas. L’économie peut au contraire être l’alliée du climat. Freiner l’économie, comme le préconisent les adeptes de la décroissance, va à l’encontre de l’esprit humain, du progrès, de l’innovation et de la créativité. Pour financer la sécurité sociale et les pensions, il faut de la croissance. Mais on peut très bien avoir une autre croissance. Lorsqu’on parvient à maintenir une croissance de 0,7 à 1,5% avec une population qui ne grandit plus, c’est d’abord le fruit de l’innovation. C’est en s’appuyant sur cette croissance innovante qu’on pourra s’armer contre le changement climatique. La croissance économique devra dorénavant s’accompagner d’une baisse des émissions de CO2, mais c’est possible. Mieux encore, les solutions au changement climatique sont la plus importante source de croissance future.

Que dire de la gestion politique et économique de la pandémie?

Depuis presque deux ans, on ouvre et on referme l’économie au gré des chiffres de contaminations. Nous ne pouvons pas continuer ainsi pendant des années. Je m’inquiète surtout pour les jeunes, qui perdent au niveau de leur développement. Dans dix ans, on se rendra compte de la perte que cela représente. C’est un prix démesuré qui n’est pas acceptable pour une société. Continuer ainsi encore deux années de plus serait presque criminel. On devrait au contraire tirer les leçons des vagues de contamination successives, c’est-à-dire protéger les catégories de personnes vulnérables et cesser de confiner ceux qui ont la santé. Aujourd’hui, Omicron est en train de changer la pandémie. Il se pourrait qu’avec Omicron, ce soit le début de la fin de la pandémie.

Cela signifie aussi accepter une hausse des hospitalisations…

Je comprends qu’augmenter les capacités des hôpitaux puisse prendre plusieurs années, mais qu’on commence au moins, afin de se doter d’une capacité de réserve. On sait depuis deux ans qu’il faut le faire. Se retrouver à devoir trier les patients serait une situation totalement inacceptable. Surtout qu’un tel scénario n’a rien d’imprévisible.

Contrairement aux inondations de cet été qui ont surpris tout le monde…

Là aussi, je m’interroge comment un pays aussi riche que la Belgique n’a pas mieux géré une telle situation, aussi dramatique et imprévisible soit-elle. Je connais très bien la vallée de la Vesdre, puisque c’est la région où je m’entraine à vélo. Et j’ai pu constater à quel point le manque de gestion et le défaut de sentiment d’urgence ont freiné l’aide aux sinistrés et la reconstruction. Ce n’est pas tant un manque de moyens budgétaires qu’une question de complexité des structures de gestion publique. Comment expliquer que des équipes de sapeurs-pompiers venus de Flandre aient été empêchées d’opérer dans la zone sinistrée? C’est incompréhensible. En plein hiver, les gens doivent à présent se débrouiller pour affronter le froid. Plus d’efforts de la part des assureurs seraient également les bienvenus.

Le gigantisme contre lequel vous lancez une mise en garde dans votre dernier livre est-il toujours une menace?

Plus que jamais. Le gigantisme a été dopé par le Covid. La technologie a permis de nous réorganiser face au Covid, mais en même temps, elle a renforcé la position et les bénéfices des géants du numérique. A eux seuls, les GAFAM dépassent désormais le poids total de l’Europe en terme de capitalisation boursière. C’est proprement incroyable, rien ne les arrête.

Comment canaliser les GAFAM?

Dans la Champions League, les grands clubs ne devraient pas être autorisés à acheter tous les talents disponibles. Ici aussi, il faudrait se doter de règles pour que les GAFAM ne puissent plus acquérir des petits concurrents qui occupent des parts de marché dans leur écosystème. Il faut trouver le moyen de stopper ces acquisitions prédatrices.

Êtes-vous optimiste pour 2022?

Tout le monde cherche un peu d’optimisme. Il faut surtout ne pas hésiter à embrasser le changement et anticiper à un horizon de dix ans. Si vous embrassez le changement, vous en devenez un acteur du changement. Dans mon livre Econochoc, paru en 2009, j’ai esquissé six défis pour l’avenir. Ces défis, dont ceux de l’approvisionnement énergétique et de la disruption technologique par exemple, n’ont pas fondamentalement changé depuis lors. Il suffit de mettre à jour quelques chiffres. Ces défis sont de potentiels moteurs de la croissance future. Celui qui les embrassait en 2008 ne s’en est pas plaint. Les défis restent les plus grandes opportunités. C’est comme pour la pratique sportive: lorsqu’on est bien préparé, on ne redoute pas le col que l’on doit escalader.