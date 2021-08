L’âme de Rome, dans les profondeurs de la terre

Le sous-sol historique de la capitale italienne rencontre un succès renouvelé. Les catacombes romaines sont un lieu d’attrait, d’apprentissage et d’inédites célébrations.

À la faveur des confinements successifs et de l’explosion d’émotions contrastantes que la dernière année a provoquées dans le cœur de tous et chacun, le sous-sol historique de Rome est en train de rencontrer un succès renouvelé auprès du public italien aussi bien qu’international. La réclusion imposée par les autorités pour protéger les populations de la présence insidieuse du virus a en effet ranimé l’intérêt pour les galeries de catacombes présentes sous la capitale, où, selon la légende, les premiers chrétiens se réfugiaient pour fuir les persécutions et la mort. Un intérêt qui n’a cessé de croître tout au long de la pandémie, au cours de laquelle de résilientes associations culturelles italiennes ont organisé des visites guidées virtuelles pour dévoiler les secrets de cryptes souterraines, nécropoles et catacombes.

"Cette Rome souterraine est partout. Tel un locataire se cachant sous la ville, elle s’étend sous toute la superficie de la capitale." Leonella De Santis Archéologue

"Cette dimension souterraine de la ville attire toujours davantage les touristes venus du monde entier ainsi que les Romains eux-mêmes, très nombreux. Rome est une capitale où les fouilles archéologiques sont continuelles, à l’ordre du jour. Un vrai bonheur pour les spéléologues et les archéologues de tout temps!", explique Ferdinando Buranelli, guide touristique amoureux de sa ville natale et cofondateur de l’association ItineRoma.

Au hasard de l'histoire

Dans certains quartiers, surtout dans le cœur historique de la capitale, cette cité cachée s’enfonce jusqu’à vingt mètres de profondeur. Et grâce à des vestiges souvent parfaitement conservés à travers les siècles, elle raconte les moments forts et les aléas d’une Rome préhistorique, puis impériale, médiévale, et, enfin, d’une ville retrouvant son ancienne grandeur au moment de la Renaissance.

"Cette Rome souterraine est partout. Tel un locataire se cachant sous la ville, elle s’étend sous toute la superficie de la capitale comme un fleuve karstique, en émergeant de temps en temps, lorsque des écroulements, des travaux de construction ou des fouilles spécifiques font réapparaître des mémoires anciennes", écrit l’archéologue italienne Leonella De Santis, dans son essai Les secrets de Rome souterraine.

"Les visiteurs sont soumis à une sorte de transformation alchimique: ils s’engouffrent dans les entrailles de la terre et se confrontent au passé de l’humanité." Claudio Napoli Fondateur et président de Roma Nascosta

Des trésors historiques inestimables, des fresques antiques, d’interminables labyrinthes de catacombes qui apparaissent tout à fait par hasard, lorsque, de façon presque paradoxale, les autorités de la capitale essayent de se projeter vers l’avenir grâce à des projets de développement urbain ou des stratégies de modernisation des réseaux de transports locaux. C’est ainsi que, vers les années 50 du siècle dernier, alors que la ville de Rome, très en retard par rapport à Londres et Paris, essaye de se doter d’un réseau de métro, les ingénieurs à l’œuvre sont souvent contraints d’interrompre leurs travaux d’excavation. Les voilà confrontés à de mystérieuses zones vides indiquant la présence d’anciennes villas de la Rome antique et, surtout, de nouvelles galeries de catacombes. De la même stupéfiante façon est soudain apparue la basilique souterraine de la porte Majeure, construite délibérément sous le sol, au Ier siècle. L'édifice a été découvert en 1917, lorsqu’une portion de la voie ferroviaire reliant Rome à la ville de Naples s’est écroulée avec l’effritement de la voûte de l’église, située sous les rails.

Vue en plein écran Les sous-sols de Rome font voyager les visiteurs à travers les siècles. ©© AGF/Antonio Masiello

"Les amateurs de cette Rome souterraine veulent visiter les catacombes parce qu’ils espèrent franchir ainsi une sorte de seuil et pénétrer dans une dimension atemporelle, à la fois tangible et insondable. Les visiteurs sont soumis à une sorte de transformation alchimique: ils s’engouffrent dans les entrailles de la terre et se confrontent au passé de l’humanité", explique Claudio Napoli, le fondateur et président de Roma Nascosta, une association qui organise depuis une dizaine d’années des visites culturelles et des promenades inédites dans les recoins les plus inexplorés de la capitale.

"Les êtres humains, confrontés à la pandémie, ont cherché à se cacher dans un lieu sûr, à l’abri de la menace virale et de la mort." Salvatore Zipparri Psychologue et auteur

Pendant le confinement du mois de mars dernier imposé par le gouvernement de Mario Draghi, l’association a organisé une visite virtuelle des catacombes juives de Monteverde, découvertes au début du XVIIe siècle et connues pour leurs exceptionnelles peintures murales et inscriptions. Une initiative qui a rencontré un grand succès, avec une centaine de participants enregistrés et quelques milliers de personnes ayant visualisé la vidéo de l’événement.

"Cela nous semblait une belle idée que de nous réunir virtuellement pour visiter un lieu si symbolique mais structurellement difficile d’accès. Notre objectif premier était de le maintenir en vie dans la mémoire collective. Les catacombes juives sont en effet moins connues que les autres: elles représentent l’emblème de ces vestiges pour lesquels il est difficile de trouver une clé d’entrée", ajoute Napoli.

Claustrophilie

Or, pourquoi ce soudain repli vers l’Antiquité et, surtout, cet engouement pour les nécropoles souterraines et les rites funèbres du passé alors que les corollaires de la pandémie auraient dû pousser Romains et touristes vers la lumière et la vie?

"En raison de la pandémie, le culte des morts a été, en Italie comme ailleurs en Europe, brutalement altéré, réprimé, quasi suspendu." Salvatore Zipparri Psychologue et auteur

La peur du virus aussi bien que les restrictions imposées ont ainsi développé chez certains ce qui, en psychologie, est désigné comme la "claustrophilie", c’est-à-dire l’attrait irrépressible pour les espaces clos, l’exact contraire de la claustrophobie.

Vue en plein écran Les catacombes furent le refuge des tous premiers chrétiens persécutés sous l'Empire romain. ©Belga

"Dans la légende, alimentée par la littérature et la cinématographie hollywoodienne, les catacombes étaient surtout des refuges pour les premiers chrétiens persécutés en raison de leur foi. Or, cette recherche de protection nous ramène facilement aux émotions engendrées par le covid: les êtres humains, confrontés à la pandémie, ont cherché à se cacher dans un lieu sûr, une sorte de substitut du rassurant ventre maternel, à l’abri de la menace virale et de la mort", explique Salvatore Zipparri, psychologue et auteur.

"Après ce long isolement obligatoire pendant lequel la vie quotidienne a été reléguée à l’intimité protectrice des maisons, de nombreux individus ont continué à privilégier, même après la levée des mesures de confinement, les lieux fermés", précise Zipparri.

Nouveau culte des morts

S’étendant sur plusieurs kilomètres, les catacombes romaines étaient pourtant des cimetières plus que des refuges. Au cours des fouilles successives, les archéologues y découvrent d’innombrables symboles de l’art funéraire de l’église primitive: des vases contenant des huiles parfumées, des statuettes d’ivoire, des monnaies, des coupes de verre, des anneaux, des poupées. Mais aussi des fresques uniques qui racontent, comme dans les catacombes de Domitilla, la relation immémoriale des vivants avec la mort.

Vue en plein écran L'intérieur des catacombes de Domitilla témoigne du culte des morts au début de notre ère. ©© AGF/Antonio Masiello

"L’histoire des catacombes est intimement liée au culte des morts. Or, en raison de la pandémie, ce culte ancestral a été, en Italie comme ailleurs en Europe, brutalement altéré, réprimé, quasi suspendu. Nous n’avons plus été en mesure d’accompagner nos êtres chers au moment ultime du passage de la vie à la mort, puis au moment des funérailles", ajoute Zipparri. L’intérêt croissant pour nécropoles et catacombes pourrait ainsi s’expliquer par le désir collectif inassouvi d’honorer le rite de la sépulture.

Toutefois, cet automne, l’une des principales nécropoles romaines sera aussi le théâtre d’inédites célébrations. Le Vatican a décidé de fêter les 700 ans de la mort du poète florentin Dante, père de la Divine Comédie, par un voyage dans les catacombes vaticanes, qui s’étendent sous la basilique Saint-Pierre, à une profondeur allant jusqu’à douze mètres. Comme l’a récemment expliqué le cardinal Gianfranco Ravasi, le "ministre de la culture" du pape François, cette atypique descente aux enfers sera organisée avec la participation d’acteurs connus, pour que le public puisse se confronter, dans cette dimension théâtrale souterraine, "aux nouveaux vices et vertus" de l’humanité.

À la fois symbole des racines du mal, d’un ancestral besoin de protection et d’un insatiable désir de commémoration, le sous-sol de la capitale italienne semble ainsi revivre pleinement, sortir de son obscurité, et offrir aux Romains comme aux touristes une singulière leçon d’immutabilité et de permanence après une année qui semblait avoir balayé toutes les certitudes du passé.