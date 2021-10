La fiscalité des droits d'auteur dans le collimateur

Le ministre des Finances envisage de limiter les droits d’auteurs aux œuvres artistiques. Une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour la presse, le barreau, les architectes ou le secteur IT.

Le ministre des Finances veut mettre de l’ordre dans les droits d’auteur. Un régime fiscal extrêmement favorable et de plus en plus utilisé.

Le régime fiscal des droits d’auteur a de plus en plus de succès: en 8 ans, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 152% et les montants déclarés de 270%, pour frôler les 400 millions d’euros en 2020, montrent des statistiques communiquées en juin par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V), à la Chambre. Un ministre qui dit vouloir s’attaquer aux abus en la matière.

Taxés à 15% seulement

Il faut dire que ce régime fiscal est particulièrement attrayant: les revenus liés à la cession des droits d’auteur sont considérés comme des revenus mobiliers, et taxés à 15% seulement sur la première tranche de 62.090 euros. Qui plus est, une importante déduction forfaitaire pour frais est accordée : 50% sur la tranche jusqu’à 16.560 euros, 25% sur celle comprise entre 16.560 et 33.110 euros.

Ce régime a été créé en 2008 pour régler le problème des auteurs et des artistes. Très vite, les éditeurs de presse ont utilisé cette nouvelle possibilité, parfois pour payer intégralement leurs journalistes indépendants en droits d’auteur. Un ruling a finalement été conclu avec le fisc, qui limite à la moitié des rémunérations maximum la part des droits d’auteur pour les journalistes indépendants. Ce régime fiscal a continué à se répandre: journalistes salariés, photographes de presse, architectes pour leurs plans et maquettes, avocats pour leurs articles voire leurs plaidoiries, employés du secteur IT pour le développement de logiciels… Certaines entreprises ont même fait de la promotion de ce régime auprès de leurs clients potentiels une spécialité.

"On compte en Belgique 5.000 journalistes professionnels, dont un gros tiers d’indépendants, dont on peut penser qu’ils perçoivent quasi tous des droits d’auteurs, chiffre Martine Simonis, secrétaire générale de l’Association des journalistes professionnels. Et pour les salariés, côté francophone, un ruling autorise l’octroi de droits d’auteur à 25% maximum du total de la rémunération. Pour nous, ce n’est pas exorbitant: les journalistes sont des auteurs. Quand ils travaillent, ils fournissent une œuvre, pour laquelle il y a rémunération, mais aussi paiement de droits d’auteur."

Très couru dans le secteur IT

Les demandes de décisions anticipées relatives aux droits d'auteur ont explosé, et la majorité concernent le secteur IT.

C’est sans doute l'utilisation du régime par le secteur IT qui explique son réel succès. Les demandes de décisions anticipées relatives aux droits d’auteur ont en effet explosé, passant d’une douzaine par an à 224 en 2020, et la majorité de ces décisions concernent le secteur IT. Dans la plupart des cas, il s'agit de PME qui introduisent une demande au nom de leurs employés ou de leurs dirigeants d’entreprises.

Cela ne signifie pas nécessairement qu’il y a abus. "Le développement de logiciels est reconnu explicitement comme faisant partie du champ d’application des droits d’auteur, souligne Bartel Van Dyck, expert fiscal chez Agoria. Et les entreprises qui y recourent demandent l’approbation du service des décisions anticipées et ne peuvent pas faire n’importe quoi: 25% maximum des rémunérations liées à des œuvres protégées peuvent être payées en droits d’auteur."

Aussi un plombier ou un géomètre

"Soyons clairs: des abus, il y en a, reconnait Sébastien Watelet, avocat chez LawTax et spécialisé en fiscalité de la propriété intellectuelle. J’ai ainsi vu dans la jurisprudence le cas d’un plombier qui s’était attribué des droits d’auteur… Mais dans les litiges qui naissent aujourd’hui, il y a pour l’essentiel un problème de raisonnement, certains fonctionnaires de l’administration fiscale considérant que le régime créé en 2008 est dérogatoire, et que les droits d’auteur constituent des revenus professionnels. Or intrinsèquement, ce sont des revenus mobiliers, qui rémunèrent un capital qui appartient à l’auteur, en raison de la création d’une œuvre."

Il y a deux questions à se poser pour déterminer s’il y a droits d’auteur, poursuit l’avocat: y a-t-il création d’une œuvre protégée par le droit d’auteur? Et y a-t-il transfert de droits patrimoniaux à un tiers? "Cela donne lieu à pas mal de confusions. Un avocat qui exerce en personne physique est amené à créer une œuvre, mais ce n’est pas cela que son client achète: il achète un service. Par contre, s’il travaille avec un collaborateur qui produit des documents protégés par le droit d’auteur qui vont être signés par l’avocat lui-même, on peut considérer qu’il a l’obligation d’acquérir les droits patrimoniaux du collaborateur."

Certains font preuve de beaucoup de créativité. Parmi les dossiers refusés par le Service des décisions anticipées (SDA) en 2020, on trouve un commerce de vêtements qui a lancé une boutique en ligne et souhaitait conclure un contrat avec sa gérante pour qu’elle lui cède les droits d’auteur sur les photos réalisées pour cette boutique en ligne. Des activités purement publicitaires, a estimé le SDA, qui ne peuvent être considérées comme des œuvres protégées par des droits d’auteur.

Le fisc a aussi refusé de considérer comme œuvre la méthodologie développée par le gérant d’une société pour assister des entreprises lors de migrations de logiciels. La réponse fut également négative pour cette agence de recrutement qui estimait que les analyses de candidats rédigés par ses employées pouvaient être considérées comme des œuvres, ou encore pour ce collaborateur d’un bureau de géomètre qui voulait bénéficier du régime des droits d’auteur sur les plans qu’il établissait au profit de clients.

Suppression ou restrictions?

Le Conseil supérieur des Finances propose la suppression pure et simple de ce régime fiscal, parce qu’il estime que la nature d’une activité économique ne devrait pas influencer la charge fiscale qui lui est appliquée.

Le ministre des Finances pourrait limiter les droits d'auteur aux oeuvres artistiques.

Le ministre des Finances, lui, n’a pas encore donné beaucoup de détails sur ses intentions. Mais il semble plutôt parti pour restreindre l’utilisation du régime des droits d’auteur. Il prévoit d’abord de donner une base légale à l’obligation de délivrer des fiches individuelles concernant les revenus relatifs aux droits d’auteur, histoire de mieux contrôler ces revenus. Ensuite, il veut adapter le code d’imposition sur les revenus, "notamment en vue de préciser le champ d’application" du régime des droits d’auteur, a-t-il expliqué en juin à la Chambre. Il pourrait ainsi limiter les droits d’auteurs aux œuvres artistiques.

Une perspective qui fait bien entendu réagir. "Pour le secteur des médias, une suppression des droits d’auteur serait dramatique", réagit Martine Simonis. "S'il y a une révision du système, on aimerait que cela se fasse dans le cadre de la réforme fiscale globale, parce que le vrai problème en Belgique est la pression fiscale et parafiscale globale, qu’il faut alléger", réagit Bartel Van Dyck. "Supprimer totalement le système, ou pour des secteurs entiers, ne va pas rapporter grand-chose à l’État, affirme Sébastien Watelet. Il va y avoir un petit gain parce qu’une partie du revenu de certains salariés va être requalifié en salaire. Mais beaucoup de consultants IT qui sont en société revendiquent des droits d’auteur. S’ils ne disposent plus de ce régime faiblement taxé, ils vont simplement laisser l’argent dans leur société ou trouver une alternative."