La quatrième vague n'est pas le (mauvais) remake de la deuxième

Les deux vagues ont beau débuter durant la même période, la situation a évolué entre 2020 et 2021. Même si l'on a un peu oublié que la vaccination à elle seule ne peut contenir le virus.

Pour certains, tout ceci était (hautement) prévisible; pour d'autres, on se situe dans le registre de l'amère déconvenue, si pas de la douche froide. Qu'importe, puisque dans tous les cas, les faits sont là et se montrent têtus, comme toujours. La situation épidémiologique est préoccupante – même si à force d'avoir été rabâchée durant presque deux ans, cette formule fait plus élimée qu'inquiétante.

Parce que, oui, le tableau de bord suivant l'évolution de l'épidémie de coronavirus est teinté de rouge en cette mi-novembre, et ce, à tous les étages: cas, admissions, décès, taux de positivité ou de reproduction. Faut-il en conclure que l'automne 2021 n'est qu'un mauvais remake de celui de 2020? Alors qu'avec la campagne de vaccination qui sépare ces deux chutes des feuilles, nous étions censés pouvoir batifoler sans crainte dans les champs?

"Le consensus actuel, c’est que Delta serait de l’ordre de deux fois plus transmissible que les variants en circulation lors de la deuxième vague à l’automne 2020." Simon Dellicour Chercheur qualifié FNRS au Laboratoire d'épidémiologie spatiale de l'ULB

Pas si vite. L'air de rien, les contrastes pèsent peut-être plus lourd que les similitudes. Une dose de contexte, d'abord. Couvre-feu, interdiction de rassemblement, bulle sociale rapiécée, limitation des activités sportives, culturelles et de loisirs ou encore enseignement supérieur (partiellement) à distance: en octobre 2020, la Belgique vivait sous cloche. Pour valser en confinement début novembre. Autant dire que jusqu'ici, malgré certaines restrictions, l'automne 2021 est presque celui de l'insouciance – à condition de ne pas travailler dans les soins de santé. Et que l'intensité des contacts sociaux dépasse largement le niveau de l'an passé.

Alpha, Bêta, Gamma, Delta

Contexte toujours, le virus qui nous hante a fortement évolué. "Il n'existe pas d'indications suggérant que les variants en circulation lors de la seconde vague étaient significativement plus transmissibles que ceux responsables de la première", indique Simon Dellicour, chercheur qualifié FNRS au Laboratoire d'épidémiologie spatiale de l'ULB. Par contre, pour la suite, c'est une autre paire de manches. "Le variant Alpha à l'œuvre lors de la troisième vague était plus transmissible et le variant Delta, dominant pour l'instant, l'est encore plus. Le consensus actuel, c’est que Delta serait de l’ordre de deux fois plus transmissible que les variants en circulation lors de la deuxième vague à l’automne 2020."

87% Des adultes présentent un schéma vaccinal complet À ce jour, en Belgique, 87% des adultes présentent un schéma vaccinal complet (si l'on exclut le "booster" de la troisième dose), ce qui représente 75% des troupes belges.

Contexte encore, la proportion de la population dotée d'une immunité prête à agresser le virus, que ce soit via la vaccination ou une infection naturelle, a explosé. Rappelons qu'à ce jour, en Belgique, 87% des adultes présentent un schéma vaccinal complet (si l'on exclut le "booster" de la troisième dose), ce qui représente 75% des troupes belges.

Le vaccin, ce frein à main

Penchons-nous à présent au chevet de ces deux vagues, deuxième et quatrième du nom, toutes deux lancées alors que l'été se muait en automne, à l'heure où la trêve estivale laisse progressivement la place à des conditions hivernales que le virus apprécie, parce que les activités se rapatrient en intérieur et que ventilation se met à rimer avec courants d'air glacials.

15.055 Cas par jour Tel est le pic atteint durant la deuxième vague. Durant la semaine du 19 au 25 octobre 2020, on comptabilise, en moyenne, 15.055 cas de Covid-19 par jour. La semaine dernière, foi de quatrième vague, on en était à 11.897,4.

En 2021, si la hausse des cas a démarré plus tôt qu'en 2020, pointant le bout de son nez dès le mois de juillet, elle a mis davantage de temps à grimper dans les tours et à passer de lente ascension à cavalcade. Sans qu'il soit aisé de distinguer là l'effet des conditions météorologiques – saisonnalité, es-tu là? – et celui de la vaccination.

Plus intéressante est la tenue de la courbe des admissions à l'hôpital (voir infographie). Afin d'y voir clair, fixons un cap. Soit celui d'une moyenne (calculée sur sept jours) de 100 admissions quotidiennes à l'hôpital pour cause de Covid-19.

Vue en plein écran

Cap franchi durant la 42e semaine de 2021, celle du 18 au 24 octobre, avec 109,14 entrées, alors que les admissions étaient restées sur un plateau durant août et septembre. Tandis qu'au cours de la dernière semaine complète, soit la 45e dont on vient de tourner la page, on en était à 229,57 admissions quotidiennes, trois semaines après le franchissement.

"Sans la vaccination, cela serait la catastrophe. Ne nous laissant d'autre choix que le confinement total." Jean-Michel Dogné Directeur du département de pharmacie de l’UNamur

Où donc se situait-on, en 2020, trois semaines après avoir doublé ce cap durant la 41e semaine, avec 133,86 admissions? À 676 par jour, nous apprend le tableau de bord fignolé par Sciensano. Soit un niveau trois fois plus élevé qu'un an plus tard, et ce avec un virus au moins deux fois plus transmissible. Si l'on s'intéresse à la vitesse de l'évolution, la différence entre 2020 et 2021 est d'un facteur tournant autour de 3,7. Ce qui montre le rôle de frein à main que joue la vaccination. "Avec le variant Delta, sans la vaccination, cela serait la catastrophe", avance Jean-Michel Dogné, directeur du département de pharmacie de l’UNamur. "Ne nous laissant certainement d'autre choix qu'un retour à un confinement total."

Le retour du masque

Que faire à présent? La question est éminemment politique et animera le Comité de concertation de ce mercredi. Reste que les fondamentaux n'ont guère évolué. "Continuer à privilégier la vaccination", entame Michel Dogné. Rejoint par Nicolas Dauby, expert en maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre. Parce qu'il en existe encore, des localités où le taux de vaccination traîne sous les 50%. "Ces poches de résistance, il faut aller les chercher. Vacciner les personnes hésitantes de plus de 50 ans ou 60 ans, c'est essentiel!"

Lire aussi La pilule "anti-covid", intéressante mais pas miraculeuse