Le regain de l'épidémie ne met pas en cause l'efficacité des vaccins

Si la Belgique est confrontée à une quatrième vague, ce n'est pas parce que la vaccination s'avère inefficace. Malgré l'action du temps et l'agressivité du variant Delta.

Tel est le propre des raccourcis: s'ils sont généralement tentants, ils peuvent s'avérer foireux. Ainsi en va-t-il de celui-ci: puisque la Belgique est confrontée à une quatrième vague de cette interminable épidémie de coronavirus alors que 87% de sa population adulte est totalement vaccinée, c'est bien la preuve que les vaccins ne fonctionnent pas – ou du moins plus, ou plus suffisamment, face à ce variant Delta plus agressif.

"C'est un faux procès!", insiste Jean-Michel Dogné, directeur du département de pharmacie de l’UNamur. Ce n'est pas parce que la vaccination, seule, ne permet pas de contenir le variant Delta, que celle-ci est défaillante – et ce même si la nécessité d'accompagner la vaccination d'autres mesures a eu tendance à être escamotée du discours politique. Ce ne sont pas les études qui manquent pour le prouver.

Protection maintenue

Pointons la surveillance effectuée au Royaume-Uni. Il en ressort des nouvelles plutôt rassurantes au sujet de l'efficacité vaccinale sous le règne de Delta. Contre l'infection, AstraZeneca fournirait une protection comprise entre 60% et 70% et Pfizer, de 75% à 85%. Contre une forme symptomatique du Covid-19, ces résultats grimpent, respectivement à 65%-75% et 80%-90%, à quoi vient s'ajouter le score de plus de 90% de Moderna. S'agissant des hospitalisations et des décès, on se retrouve systématiquement au-dessus de 90%.

"De manière générale, la protection contre les formes sévères se maintient à au moins 80%, voire à 90%." Jean-Michel Dogné Directeur du département de pharmacie de l’UNamur

Quant à ceux qui apprécient la diversité des sources et des études, le suivi réalisé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'International vaccine access center devrait leur plaire, puisqu'il rassemble, dans ce qui est appelé "forest plots", les résultats d'un paquet d'études. Qu'en ressort-il? Que oui, on remarque une diminution dans le temps des performances contre les infections. Mais baisse ne signifie pas disparition, puisque les résultats se situent souvent dans la fourchette allant de 55% à 75% et dépassent encore parfois les 90% pour Pfizer ou Moderna. Et ce, avec Delta au menu.

Mieux, ajoute Jean-Michel Dogné. Si ce phénomène d'érosion touche également le rempart contre les hospitalisations et les décès, c'est dans une moindre mesure. "De manière générale, la protection contre les formes sévères se maintient à au moins 80%, voire à 90%."

On commence par ailleurs à disposer de premières données belges. À prendre avec des pincettes, avertit Sciensano. Parce que la récolte est récente. Parce qu'on n'y attend pas 14 jours après l'injection finale pour considérer une personne comme entièrement vaccinée. Enfin, parce qu'une analyse plus fine en fonction du type de vaccin ou de facteurs individuels est annoncée. Mais il est question d'une réduction du risque d'hospitalisation de 60% pour les 65 ans et plus, de 86% pour les 18-64 ans et de 100% pour les 12-17 ans.

"Il existe beaucoup de vaccins nécessitant trois doses. Par exemple contre l'hépatite B ou la combinaison tétanos et diphtérie." Nicolas Dauby expert en maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre

Ce qui nous amène à la question du "booster" et de l'injection d'une dose supplémentaire. Parce que des études, notamment celle parue début novembre dans Science, tendent à montrer que la perte d'efficacité est plus importante chez les personnes âgées ou celles ayant reçu une dose unique de Johnson & Johnson. Ce qui explique, en Belgique, le positionnement du Conseil supérieur de la santé en faveur d'une dose "booster" pour les personnes de plus de 65 ans, celles actives dans les soins de santé ou ayant reçu une dose unique.