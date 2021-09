Les dirigeables, une alternative crédible aux avions?

Annoncée depuis plusieurs années, la réémergence des dirigeables se précise et pourrait constituer une nouvelle alternative écologique aux déplacements en avions.

La recherche de solutions de transport adaptées aux exigences de la lutte contre le changement climatique remet les dirigeables à l'ordre du jour. Le groupe britannique Hybrid Air Vehicles (HAV) a ainsi annoncé le lancement de nouvelles liaisons d'ici 2025 à travers l'Europe pour ses futurs dirigeables, qu'il présente comme 90% plus propres que les avions. L'empreinte carbone d'un dirigeable pour chacun des 100 passagers de ses appareils ne serait, en effet, que de 4,5 kilos, contre 53 kilos pour un jet. Les liaisons seront notamment Liverpool – Belfast, Barcelone – Majorque, Oslo – Stockholm ou encore Vancouver – Seattle.

La société HAV, qui a été créée en 2007, emploie actuellement 65 personnes et programme une montée en régime à 500 salariés d'ici 2025, dans le cadre de la mise en service de 12 appareils par an. "Pour l'instant", explique à L'Echo son directeur général Tom Grundy, "une grande majorité de nos salariés sont des ingénieurs. Nous couvrons toutes les étapes dédiées à la conception et à la certification du premier appareil que nous mettrons sur le marché, avec les autorisations nécessaires de l'IATA (International Air Transport Association). Nous sommes maintenant au stade où nous devons obtenir les certifications pour nous lancer dans la phase de production."

De l'armée américaine au tourisme

Le modèle retenu est le Airlander 10, qui devait initialement être utilisé pour des missions de surveillance en Afghanistan par l'armée américaine. Le prototype a déjà été testé à six reprises et est revenu en Angleterre après la décision des États-Unis de ne pas y recourir. Le plan initial de la société Hybrid Air Vehicles ne s'étant pas déroulé comme prévu, elle a dû réinventer un modèle économique.

"Il ne s'agirait pas simplement de transporter les gens d'un endroit à un autre, mais de leur offrir une expérience de voyage où tout l'intérêt serait d'être à bord." Tom Grundy Directeur général du groupe britannique Hybrid Air Vehicles (HAV)

Alors qu'elle envisage de vendre 265 appareils sur les 20 prochaines années, dans un marché qui pourrait, selon ses chiffres, atteindre 50 milliards de dollars, Tom Grundy voit quatre utilisations possibles: "Nous avons donc ces transports interrégionaux, permettant de relier deux villes distantes de quelques centaines de kilomètres et de transporter 100 passagers. Mais nous pouvons aussi transporter des cargaisons allant jusqu'à 10 tonnes et sur plusieurs milliers de kilomètres. Les missions de surveillance sont également possibles, avec des positionnements fixes pouvant aller jusqu'à cinq jours.

Et nous avons enfin un quatrième secteur, qui est celui du voyage. Il ne s'agirait pas simplement de transporter les gens d'un endroit à un autre, mais de leur offrir une expérience de voyage où tout l'intérêt serait d'être à bord. L'appareil pourrait les emmener au bout du monde, ou bien les faire voyager pour une simple soirée, ou un week-end." Le modèle de croisière aérienne peut-il constituer un nouveau type de tourisme? "Cela peut être une expérience vraiment agréable, vraiment calme, dans un environnement très spacieux, et avec très peu de vibrations et des vues uniques. Aucun autre type de voyage ne peut offrir une telle expérience."

Vue en plein écran L'Airlander 10, fabriqué par l'entreprise Hybrid Air Vehicles Ltd., s'apprête à décoller pour son premier test le 17 août 2016 depuis un champ à Bedford, Grande-Bretagne. ©Bloomberg

D'une longueur de 92 mètres et d'une largeur de 43,5, l'Airlander 10 a des dimensions comparables à celle d'un terrain de football. Sa hauteur atteint 26 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de dix étages. "Vous pouvez vous déplacer à l'intérieur de l'appareil, parcourir chaque aile à partir de votre siège, dans un environnement sonore très calme, et beaucoup de stabilité. Il n'y a pas les turbulences que l'on subit dans un avion." Alors que les voyages spatiaux pourraient constituer la nouvelle frontière du tourisme dans les décennies à venir, la surprise pourrait bien venir de ces vols intermédiaires, suffisamment en hauteur pour avoir un sentiment d'évasion, et suffisamment proches du sol, à quelques centaines de mètres, pour mesurer toute la beauté et la diversité du paysage. Reste à définir le juste prix, permettant à la fois d'attirer une large clientèle, et d'amortir le coût initial de chaque appareil, estimé à environ 25 millions de livres (environ 29 millions d'euros). "Il est encore impossible de définir un prix pour ces voyages", freine Tom Grundy. "Cela dépendra de nombreux facteurs, comme le jour de la semaine et l'heure, ou le nombre de réservations, mais nous savons déjà que les coûts opérationnels seront équivalents à ceux des vols actuels."

Des atouts écologiques évidents

Reste à savoir si la demande pour un Liverpool – Belfast, d'une durée de cinq heures et vingt minutes, sera en mesure de concurrencer, sur la durée, des liaisons aériennes qui prennent moins d'une heure... "Nous croyons tous que les avions sont très rapides, mais nous oublions parfois que l'ensemble du déplacement est en fait plutôt lent", rappelle Tom Grundy. "Pour monter dans un avion, vous devez d'abord aller dans un aéroport, passer les portiques de sécurité, rester longuement assis avant d'embarquer... Avec Airlander, le trajet sera très différent, car grâce à son ascension verticale, il n'aura pas besoin de décoller à partir d'un aéroport. Il pourra partir de n'importe où, avec ou sans tarmac." Le point fort de ce nouveau type de déplacements et de transports est le faible volume d'émissions de dioxyde de carbone, environ dix fois inférieur à celui d'un avion classique. La lévitation du ballon est assurée par l'hélium, avec une propulsion effectuée par un mécanisme hybride d'électricité et de kérosène. Le passage au tout-électrique est envisagé à l'horizon 2030. Sur le plan écologique, la différence est marquée. Au départ du centre de Liverpool, un trajet total vers Belfast dure 5 heures et 20 minutes en aéronef, contre 4 h 24 minutes en avion et 9 h 23 minutes en bateau. Les émissions de CO2 atteignent 4,75 kilos par passager en aéronef, contre 4,98 kg par passager en bateau... et 67,75 kilos par passager en avion.

Un calcul similaire a été fait pour un trajet entre Oslo (Norvège) et Stockholm (Suède). Les 520 kilomètres de trajet en voiture prennent six heures et huit minutes en voiture, pour 53,88 kilos de CO2 par passager. La durée est similaire en aéronef, mais avec douze fois moins d'émissions. Plus probant encore: un voyage en train entre Vancouver (Canada) et Seattle (États-Unis) prend 5 heures et 9 minutes en train. Il dure moins longtemps en aéronef (4 heures et 12 minutes) et est également moins polluant (4,61 kilos contre 7,75 kilos par passager).

En France, Flying Whales mise tout sur le fret

L'autre grand projet de dirigeable est français et sera dédié exclusivement au fret et à la logistique.

L'autre grand projet de dirigeable est français et sera dédié exclusivement au fret et à la logistique. La construction du premier appareil, le LCA60T, a commencé cette année en Gironde. Le nom de l'entreprise, Flying Whales, ou "Baleines volantes" dit tout de la capacité d'absorption et de transport de cet appareil, qui sera le plus grand cargo dirigeable du monde lors de sa mise en service, en 2024. Lancé par le ministère français de l'économie en 2012, ce projet avait des visées très concrètes et écologiques: acheminer en un seul trajet 60 tonnes de bois pyrénéens et alpins par les airs, plutôt que par camions. "À l’origine", explique Romain Schalck, directeur de la communication de Flyig Whales, "l’idée est venue d’une discussion entre le fondateur et actuel PDF Sébastien Bougon et les dirigeants de l’ONF. Pour désenclaver certaines régions forestières, comme dans les Alpes ou les Pyrénées et permettre de prélever plus de bois pour stimuler la construction bois, il fallait pouvoir repenser le débardage et le transport, notamment grâce à des volumes importants. L’idée de construire un dirigeable capable de lever et transporter 60 tonnes de bois sans jamais avoir besoin de se poser était née".

Vue en plein écran La lévitation du ballon est assurée par l'hélium, avec une propulsion effectuée par un mécanisme hybride d'électricité et de kérosène. Le passage au tout-électrique est envisagé à l'horizon 2030. Sur le plan écologique, la différence est marquée. ©Airlander

Le LCA60T est deux fois plus long que l'Airlander (200 mètres) mais avec des fonctionnalités beaucoup plus rudimentaires. "Nous ne prévoyons pas de faire du transport de passagers. Nos aéronefs ne seront certifiés que pour du transport cargo." Les prochaines phases de développement sont déjà définies. Le LCA60T sera ainsi produit dans d'autres usines en Chine et au Québec, après des accords de partenariats avec le gouvernement chinois et du Québec. "Flying Whales Industry produira des dirigeables LCA60T sur plusieurs sites industriels dans le monde. L'entreprise aura pour mission d’opérer les LCA60T pour le compte de clients et donc de fournir un service de transport par dirigeable. Il restera possible pour des acteurs indépendants d’acheter des LCA60T et de les opérer selon l’accord qui aura été trouvé avec ce partenaire." Des dizaines de dirigeables sont d'ores et déjà dans la chaîne de production, notamment une flotte de cinquante appareils commandés par... Total.