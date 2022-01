"Les objectifs du plan de relance ne sont pas assez clairs"

Pierre Mottet, le nouveau président de l'Union wallonne des entreprises, dresse un bilan en demi-teinte de l'action du gouvernement. Pas mauvais dans la gestion de la crise, mais attention à garantir l'efficacité du plan de relance!

On aurait pu s'attendre au pire, estime d'emblée Pierre Mottet. Le nouveau président de l'Union wallonne des entreprises est finalement soulagé. "La Wallonie remonte la pente depuis quelques années et montre des signes encourageants de reprise et de reconversion de son économie. Mais la pandémie a pris tout le monde par surprise. Il y a un an, on prévoyait le pire et on pouvait craindre un impact terrible qui aurait ruiné tous les efforts consentis ces dernières années. Finalement, le choc a été moins grave que redouté."

Un an plus tard, la gestion de la crise sanitaire a été plutôt bonne au niveau économique malgré quelques couacs, comme on en a connu dans le monde entier, analyse encore le président du conseil d'administration d'IBA. Globalement, le pari du vaccin a plutôt réussi dans notre pays et a permis de restaurer un niveau d'activité économique acceptable, même si l'Union européenne reste un peu à la traîne. "Mais dans ce contexte, la Wallonie a plutôt bien résisté et a surtout bien profité du parachute social qui a été mis en place pour atténuer le choc", estime Mottet.

Pas sans faute

Et dans la foulée, le gouvernement wallon a embrayé et profité des initiatives européennes pour définir son plan de relance. "C'est une initiative globale avec des orientations ambitieuses en termes climatiques notamment." Mais le président de l'UWE n'accorde pas un bulletin sans faute au gouvernement wallon. Trop lent au démarrage, selon lui. "Ce plan fixe des priorités, trace des pistes pour faire bouger les choses, mais il prend trop de temps au démarrage. Or il fallait y aller sans tarder et le réajustement dû aux réparations des inondations n'explique pas totalement ce retard", affirme Mottet.

Ce plan fixe des priorités, trace des pistes pour faire bouger les choses, mais il prend trop de temps au démarrage. Or il faut y aller sans tarder Pierre Mottet Président de l'Union wallonne des entreprises

Et de partager quelques inquiétudes aussi sur la mise en œuvre de ce plan de relance et de reconstruction. "Est-on bien clair sur les objectifs de ce plan et sur la destination des moyens mis en oeuvre?" s'interroge Mottet, qui pointe le "mal belge ou wallon" du compromis qui émousse l'efficacité de certaines décisions. "L'Europe demandait que ce plan soit construit sur la base d'objectifs identifiables et quantifiables pour en assurer le suivi. Mais aujourd'hui, cela ne me semble pas évident... Ce n'est pas le tout de lister des mesures et des budgets dans un plan, il faut s'y tenir et lancer des projets pour y arriver. Et peu importe le chemin que l'on prendra. Il faut se laisser suffisamment de flexibilité, d'agilité et de facultés pour adapter le parcours si nécessaire. L'important, c'est l'objectif. Pas la mesure! "

Pierre Mottet raisonne à long terme. "Il y a beaucoup d'argent sur la table, en grande partie via de la dette qui engage les générations futures. Si le plan de relance crée de la valeur pour ces générations futures, pas de problème. C'est un investissement qui portera ses fruits. Par contre, si cet argent ne sert qu'à redistribuer des ressources et à saupoudrer aujourd'hui dans des jeux d'équilibres politiques, ce n'est pas justifiable. Il faut bien faire la part des choses entre les mesures de relance et de redistribution des richesses. Et je ne suis pas sûr aujourd'hui que l'équilibre soit bon... Il est donc plus important que l’argent d’un plan de relance soit utilisé efficacement dans les priorités qui comptent pour notre futur plutôt que rapidement, mais sans cohérence."

Prendre ses responsabilités

Et si l'on parle du long terme, les mesures de relance doivent permettre de résoudre les problèmes de pénurie d'emplois dans certaines filières. "Il n'est pas normal que certains métiers restent en pénurie avec les taux de chômage que l'on connaît encore actuellement. Personne ne doit rester au bord de la route dans le cadre de la relance, mais il est aussi de la responsabilité de chacun de revenir et de rester sur la route."

"Personne ne doit rester au bord de la route dans le cadre de la relance, mais il est aussi de la responsabilité de chacun de rester sur la route." Pierre Mottet Président de l'Union wallonne des entreprises

Il y a donc des filières à créer pour recréer de l'emploi, dans le secteur de la construction par exemple. "Il faut en tout cas éviter que ces situations de pénurie continuent à s'étendre à d'autres métiers. C'est en cela qu'il y a une obligation morale de chacun à reprendre le chemin du travail", estime encore Mottet, qui regarde avec un certain intérêt les mesures prises en Flandre pour remettre des chômeurs de longue durée au service de la collectivité.

Mottet pointe encore certaines dérives culturelles du non-emploi parfois depuis plusieurs générations. "Résultat: au sortir de l'école, il n'y a pas toujours assez d'envie de travailler. Or il est indispensable sociétalement que ceux qui n'ont pas de travail fassent tout pour en trouver un!" affirme Mottet, bien conscient du problème récurrent des "pièges à l'emploi".

Relocalisation

On l'a vu avec la pandémie, la dépendance de notre économie à l'international et particulièrement à la Chine pose problème. Un exemple parmi d'autres: les masques sanitaires. Une filière de fabrication a été relancée en Wallonie, à grands renforts d'aides publiques. Mais aujourd'hui, Deltrian, qui a osé cette diversification et cette opportunité, déchante et doit de nouveau faire face aux producteurs asiatiques qui ont repris leurs activités et proposent des produits similaires à moindres coûts. Échec d'une volonté de relocalisation de certaines activités considérées comme stratégiques?

"Il ne faut pas sursimplifier en disant que l'on va tout produire ici plutôt qu'acheter à l'étranger. Pour certains produits considérés comme stratégiques, il est sans doute plus opportun de bien gérer les stocks que de produire en interne. Une relocalisation ne peut se concevoir sur le long terme que si elle prend une bonne place dans la chaine de valeur. Si la sensibilité au prix reste très élevée, il ne sert sans doute à rien de vouloir rapatrier la production à tout prix...", analyse encore Pierre Mottet.

"Une relocalisation ne peut se concevoir sur le long terme que s'il y a création de valeur. Si la sensibilité au prix reste très élevée, il ne sert sans doute à rien de vouloir rapatrier la production à tout prix..." Pierre Mottet Président de l'Union wallonne des entreprises

Et dans une vision plus large des choses, une relocalisation ne peut aussi se concevoir que si les conditions de marché sont les mêmes pour tout le monde. "Nous prenons en compte ici des coûts qui ne sont pas intégrés ailleurs. Qu'en est-il des ajustements aux frontières? L'Europe reste très timide sur ce sujet pour des considérations de court terme, alors que les États-Unis réclament une taxe minimum. C'est aussi un préalable à la relocalisation, sinon c'est voué à l'échec."

Disponibilité avant tout

Avant l'accord du gouvernement sur le nucléaire, Pierre Mottet insistait encore sur la question énergétique. "Le besoin d'énergie en suffisance est impérieux. La question du mix énergétique ne peut se poser que si la sécurité d'approvisionnement est garantie! Si l'on peut tendre vers des ressources plus durables, c'est mieux."

Reste que le prix de l'énergie nuit encore à la compétitivité des entreprises belges par rapport à nos voisins. "À terme, c'est une question que les gouvernements devront prendre à bras le corps!" indique Pierre Mottet. Et de suggérer d'insérer cette réflexion dans un meilleur équilibre fiscal qui soulagerait l'emploi.