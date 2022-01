"Où est donc le plan de vaccination de la population mondiale?"

Historien de l'économie à l'Université Columbia, et auteur de maints ouvrages, Adam Tooze devient, à 54 ans, historiographe de crises si récentes qu'elles ne sont pas encore terminées. Dans "Crashed", il s'est penché sur la catastrophe financière de 2008. L'an dernier, il a publié "Shutdown", une histoire de la crise du coronavirus, alors qu'il préparait un livre sur la crise climatique. "Nous ne sommes qu'au début des défis que nous devrons relever", dit-il.

"Cette pandémie n'aurait pas dû nous surprendre à ce point", estime-t-il. Et de s'arracher les cheveux devant l'occasion manquée d'y avoir fait face. "Où se trouve le plan pour vacciner la population mondiale?", lance-t-il avec un air de défi. "Il ne s'agit pas d'altruisme, mais de pur intérêt personnel."

Pourquoi cette vaccination mondiale ne se produit-elle pas?

Mes amis de gauche les plus cyniques disent: "Adam, tu es naïf. Le big pharma dicte la loi." Ce n'est pas la bonne réponse. Le Fonds monétaire international a fait les calculs: des milliers de milliards de dollars de dommages économiques sont provoqués par la pandémie. Si Pfizer et Moderna disent qu'ils peuvent résoudre ce problème pour une quarantaine de milliards de dollars, nous devons immédiatement accepter cette offre, aussi exorbitante soit-elle. Nous pourrons toujours les taxer plus tard. Les dégâts provoqués par le virus sont supérieurs de deux ordres de grandeur à tous les bénéfices que l'industrie pharmaceutique pourrait réaliser.

Il devrait y avoir une surenchère au niveau de l'effort collectif, pour arriver jusqu'aux 3 milliards de doses dont nous avons besoin. Cela représente beaucoup d'argent, certes, mais ce n'est pas énorme. Je me demande si cette discussion a déjà eu - ou a - lieu entre les leaders mondiaux. Peut-être pas. Peut-être que quelqu'un qui aurait fait le calcul a décidé que l'immunité collective était la voie à suivre. C'est une énigme.

Cela vous fâche que le monde ait sous-estimé le virus début 2020. Pensez-vous que nous ferons mieux la prochaine fois?

Comment pouvez-vous avoir confiance? Il y a certainement des erreurs que nous ne reproduirons pas: les leaders peuvent plus facilement fermer les grands aéroports et vous pouvez vous attendre à ce qu'on investisse dans le développement et les réserves de vaccins. Cependant, en analysant les priorités de l'UE en matière d'investissements, on constate qu'elle n'a prévu que 10 milliards d'euros pour le développement de nouveaux vaccins. Ce n'est pas beaucoup en comparaison du fonds de relance Nex Gen EU de 750 milliards d'euros.

Vous dites dans votre livre que nous connaîtrons d'autres crises et vous concluez sur une note négative: "We ain't seen nothing yet"

C'est ce que disent tous les experts. Ils avaient prévu une pandémie, et 2020 en a apporté la confirmation. Si on est prêt à croire la science du climat, ce qui est notre cas à tous, le message est le même: ce n'est que le début. Nous enregistrons aujourd'hui une hausse des températures de 1°C. Combien en voulons-nous de plus?

Vous affirmez que la crise du coronavirus est la première de l'Anthropocène, l'ère durant laquelle la planète subit l'impact des activités humaines. Dans ce sens, la pandémie et la crise climatique seraient-elles liées?

On entend beaucoup de gens dire: "Lorsque la crise du coronavirus sera terminée, nous nous attaquerons au véritable grand problème que représente le climat." Mais ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Nous devons apprendre à vivre avec des pandémies tout en nous attaquant au problème du climat. Nous ne pouvons pas isoler les deux problèmes, et on ne sait pas non plus ce qu'ils pourraient représenter ensemble.

Avec le Covid-19, nous avons vu, au printemps 2020, un recul économique de 20%; aucun modèle climatique ne prédit cet impact. Nous pensons que le coronavirus a tué 20 millions de personnes; seuls les modèles climatiques extrêmes prédisent un nombre identique de décès. Chaque jour, 7.000 personnes perdent la vie à cause du coronavirus; les changements climatiques ne tuent pas autant, ou du moins pas directement – la pollution peut-être; le réchauffement de la Terre se manifeste surtout au niveau régional, et pas simultanément chez les 7 milliards d'êtres humains, comme la pandémie. Sur une longue période, le nombre de victimes du changement climatique devrait augmenter, mais ce n'est pas une comparaison pertinente.

La différence est que nous pouvons espérer une résolution du problème du coronavirus à court terme, alors que la lutte contre le changement climatique s'étendra sur plusieurs générations.

Nous ne vivons plus dans un monde où nous pouvons reporter à demain la résolution du problème climatique. La différence entre le court, le moyen et le long terme n'existe plus. C'est ici et maintenant. Je ne dis pas cela pour jouer au dictateur moral ou à autre chose du genre, mais chaque mesure que nous prenons facilite la transition ou la rend plus difficile. Le dernier sommet sur le climat a été un échec sur de nombreux plans, mais au moins, nous avons compris que nous devions agir aujourd'hui, demain et après-demain, et pas dans dix ans.

Dans certains domaines, nous avons des raisons d'être optimistes, par exemple avec la transition du marché automobile, irréversible, qui est en train de se produire. La fin des moteurs à combustion en Europe, c'est la page d'une histoire de 150 ans qui est en train de se tourner sous nos yeux. Tout doit changer à cette vitesse-là aujourd'hui.

Cette transformation est perçue comme écrasante et très coûteuse…

Si on la compare à la révolution industrielle, cette transformation est plutôt limitée. En 1945, 54% des Italiens travaillaient dans l'agriculture, contre moins de 10% en 1970. Ça, c'est une vraie révolution. Aujourd'hui, nous parlons de choses comme l'isolation de toutes les maisons en Belgique.

Cependant, beaucoup de gens se demandent comment nous pourrons payer tout cela.

Eh bien, cela se paiera tout seul, car notre facture énergétique baissera. Il s'agit d’une mutation, y compris au niveau des mentalités. Mais sur le plan économique, ce sera quasiment du pur profit. Cela créera des emplois de qualité. Et lorsque les efforts auront été réalisés, les coûts énergétiques baisseront. Le financement n'est pas non plus un problème.

"La chose la plus remarquable de toute la crise est la transformation de la Banque centrale européenne, qui est passée du statut de fardeau pour l'Europe à celui de banque centrale opérationnelle et décente, qui fait ce qu'une banque centrale doit faire." Adam Tooze Professeur d'histoire de l'économie et auteur

Vous citez l'économiste John Maynard Keynes: "Nous pouvons nous permettre tout ce que nous voulons faire". Est-ce une question de priorité?

Nous pouvons nous le permettre. Il s'agit juste d'emprunter. Keynes dit qu'on ne peut pas tout avoir en même temps, mais que chaque chose vient en son temps. Utiliser le financement comme excuse pour ne rien faire est une façon d'éviter de répondre à la question difficile: "Voulons-nous le faire?". C'est un peu comme si vous disiez à votre famille: "Nous ne pouvons pas partir en vacances cette année." En réalité, vous voulez dire: "Nous donnons la priorité à autre chose", mais il est plus facile de dire que nous n'avons pas l'argent et que cela ne s'inscrit pas dans notre budget.

Ce qui se trouve ou non au budget est une question de priorité. Le financement n'est pas un gros problème, cela revient à trouver le bon instrument. Les questions sont d'un autre ordre: pouvons-nous trouver les ouvriers, les panneaux solaires, les endroits où installer les éoliennes? Voilà les véritables problèmes.

L'endettement n'est-il pas aussi un problème?

Les dettes le sont en ce sens qu'elles représentent des promesses faites à d'autres, sous forme de contrats. Elles sont réelles lorsque la loi est réelle. Il arrive que les marchés soient instables, que des inquiétudes montent concernant le remboursement de la dette et que les taux d'intérêt commencent à bouger. Mais ce n'est pas un problème urgent en Europe aujourd'hui.

Au niveau économique, les gouvernements et les banques centrales ont maintenu le système à flot ces deux dernières années, en y injectant massivement de l'argent. Les banquiers centraux sont-ils les autres héros de cette crise?

Je suis plus réservé à ce sujet. Christine Lagarde et Jerome Powell ne correspondent pas à l’image qu'on se fait de héros. Ils suivent des procédés mécaniques, un peu comme des opérateurs, des joueurs. Ils sont tous deux avocats. Et dans un certain sens, ce sont aussi des politiciens, en particulier Lagarde. Les Draghi, Bernanke, Yellen sont de brillants économistes et professeurs d'université qui se sont consacrés à la politique, et non des surhommes. Je pense qu'ils ont agi ainsi parce qu'ils n'avaient pas le choix.

La chose la plus remarquable de toute la crise est la transformation de la Banque centrale européenne du statut de fardeau pour l'Europe à celui de banque centrale opérationnelle et décente, qui fait ce qu'elle doit faire: stabiliser le marché obligataire et opter pour une politique monétaire expansionniste pour geler l'inflation. C'est instable et politiquement discutable, mais c'était requis. Ce n'est pas comme s'ils avaient soudain trouvé de nouvelles idées géniales pour sauver le monde.

N'ont-ils pas sérieusement sous-estimé cette inflation, en forte recrudescence?

Je ne le pense pas. C'est un reproche qu'on leur fait, mais je le trouve injustifié. La BCE était même le plus ardent faucon de l'inflation. Si je travaillais dans le monde de la grande finance, je garderais mon calme. Tout indique que la hausse des prix est poussée par les matières premières et l'énergie, qui sont très volatiles. Il s'agit d'une anomalie due aux ajustements hésitants de l'offre et de la demande au niveau de l'économie mondiale. Pour que nous retrouvions les niveaux d'inflation des années 1970, il faudrait une sorte de spirale des prix et des salaires, et je ne la vois pas pour le moment. Je pense que le phénomène est transitoire et que nous devons simplement nous accrocher.

"Il est remarquable de constater que l'argent américain continue à trouver le chemin de la Chine. C'est une drôle de guerre froide." Adam Tooze Professeur d'histoire de l'économie et auteur

Au niveau géopolitique, la Chine est-elle la grande gagnante de la pandémie?

Si l'horloge s'était arrêtée en février 2020, cela aurait été un désastre pour le régime de Xi Jinping. Puisque la Chine n'a pas réussi à endiguer le virus dans sa phase préliminaire, elle a subi le pire choc économique depuis les réformes. Mais vu notre échec à gérer la suite, la Chine s'en sort relativement bien.

À cause de leur politique zéro covid et de l'efficacité limitée de leur vaccin, les Chinois se trouvent aujourd'hui dans une situation difficile où ils ne peuvent pas se permettre de rouvrir le pays. Il est difficile de savoir comment ils pourront sortir de leur politique de lutte contre la pandémie. Ils ne peuvent pas la changer du jour au lendemain. Nous ne savons pas le prix qu'ils paient pour la fermeture des frontières.

Cette situation a-t-elle profondément modifié les équilibres mondiaux?

L'interdiction de voyager en Chine n'a rien changé. Les marchandises continuent à être échangées. La question est de savoir si les chaînes d'approvisionnement mondiales seront perturbées chaque fois que les Chinois passeront en mode confinement lors de chaque contamination. Combien de temps pourront-ils tenir?

L'importance de la Chine dans le monde repose sur la taille de son économie et de son marché, ainsi que du renforcement de sa puissance militaire. Rien de tout cela n'a changé. Le jeu politique s'est intensifié, surtout du côté américain. La grande question est de savoir si la Chine pourra poursuivre sa croissance économique, sachant que son modèle de croissance interne traverse aujourd'hui des turbulences majeures.

Les Chinois ont délibérément fait éclater la bulle immobilière, chose que nous n'aurions pas pu faire en Occident. Pour cela, nous avions besoin d'une crise alors que les Chinois ont eux-mêmes provoqué cette crise. C'est vertigineux. Mais ils doivent gérer ses retombées, et c'est complexe. Il est remarquable de constater que l'argent américain continue à trouver le chemin de la Chine. C'est une drôle de guerre froide.

Dans les remerciements de votre livre, vous mentionnez deux thérapeutes que vous avez consultés. Pour briser un tabou?

La grande vague de troubles de la santé mentale que nous connaissons est un problème majeur et sous-estimé dans notre société moderne. Il est également crucial d'atteindre son plein potentiel et de ne pas créer de problèmes autour de soi. Une des plus grandes inefficacités que l'on observe dans la plupart des organisations est provoquée par un groupe de personnes malheureuses et déséquilibrées. Conserver sa santé mentale est donc une contribution importante au PIB de son pays.