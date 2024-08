La belge EVS, maillon indispensable pour les diffuseurs des JO

EVS a aussi sa "maison" à Paris

Comme le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) et sa Belgium House, EVS a, elle aussi, sa "maison" à Paris, le temps des Jeux olympiques. La firme liégeoise a loué un vaste immeuble bourgeois avec rooftop, situé dans le nord de la capitale française. Elle y reçoit ses clients et relations d’affaires pour des événements, échanges et démonstrations de ses technologies et innovations dans une ambiance moins formelle qu’un salon ou une foire. C’est là que le CEO Serge Van Herck a expressément tenu à signer la reprise, bouclée il y a une semaine, de la société portugaise MOG Technologies, spécialisée dans l’ingestion et le transcodage de fichier.

"This is not a replay"