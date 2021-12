L'impossible unité de la gauche française

En France, ils sont cinq à gauche à être les principaux candidats dans la course à la présidentielle. D'après les sondages, à la fin, il n'en restera... aucun.

La gauche française n'est pas au top dans les sondages, qui avancent qu'aucun des partis de ce camp n'est en mesure de figurer au second tour de l'élection. La candidate du Parti socialiste (PS) à l'élection présidentielle, Anne Hidalgo, a donc proposé l'organisation d'une primaire pour désigner un unique candidat. Pour sauver la gauche. Ou sa candidature.

Pourquoi ce brusque changement de stratégie de la candidate du Parti Socialiste? Mercredi matin, elle déclare qu'elle ira jusqu'au bout de sa candidature, quoi qu'il arrive. Mercredi soir, elle accepte de se rallier au candidat situé à l'extrême gauche Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) s'il est désigné lors de la primaire de la gauche qu'elle propose. Et semble soulagée. Si on la croit, la maire de Paris y songe depuis plusieurs jours, notamment à cause du succès du meeting d'Éric Zemmour, candidat d'extrême droite (divers). C'est surtout un sondage précis qui a dû peser : pour la première fois, Anne Hidalgo est sous les 5% d'intentions de vote. Une claque qui sonne comme l'avis de décès des sociaux-démocrates.