En France, les Républicains face à des choix cornéliens

Éric Ciotti ou Valérie Pécresse? Malgré l'unité affichée lors des débats, ce second tour de la primaire à droite propose deux options opposées à ceux qui se proclament héritiers du gaullisme: pencher vers le centre droit ou basculer vers l'extrême-droite.

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, chez Les Républicains. Depuis septembre, au moment du choix du mode de désignation du candidat à la présidentielle, les cadres parviennent à faire respecter la consigne de ne pas se déchirer. Et les militants, soulagés de voir leur droite renaître, vantent la qualité et la sérénité des débats.

Lors de l'annonce des résultats de la primaire, jeudi, Christian Jacob, Président du parti, s'est félicité d'une campagne qui a donné "une très belle image de rassemblement, au moment où la gauche est totalement divisée, au moment où le Rassemblement national est éclaté entre deux blocs. Et au moment où, à La République en marche, chacun en est à créer sa propre chapelle. Tout le monde est revenu chez Les Républicains et s’y sent bien."

En réalité, tout le monde n'est pas revenu. Les principaux ministres d'Emmanuel Macron proviennent de ces rangs. Mais les adhésions ont explosé, passant de 70.000 à près de 150.000 en quelques mois, ce qui est tout à fait honorable pour un parti laminé par sa double défaite en 2012 puis en 2017.

Résultat du premier tour de la primaire "Les Républicains" Éric Ciotti 25,59% (28.844)

Valérie Pécresse 25% (28.179)

Michel Barnier 23,93% (26.970 voix)

Xavier Bertrand 22,36% (25.293 voix)

Philippe Juvin 3,13% (3.532 voix)

À la recherche du Trump français

"Nous, on veut un Trump à la française. Quelqu'un qui a l'énergie, la stature. Quelqu'un qui ira chercher les abstentionnistes avec les dents!" Le trio masculin qui commentait lundi la dernière rencontre publique de Xavier Bertrand, dans la salle des fêtes de Rillieux-la-Pape (Rhône), était un peu déçu. La réunion avait certes un côté légèrement désuet, avec ces jeunes militants alignés en haie d'honneur, agitant des drapeaux français tels des écoliers du primaire lors d'une visite du maire. Mais le public semblait séduit! «Il est pas mal, Bertrand, sur les idées», concède un des trois copains. «Mais avec lui on ne va jamais gagner». Pour eux, ça serait finalement Éric Ciotti. Car c'est celui qui se rapproche le plus de l'ancien Président américain.

Ce ne sont pas les idées qui vont départager les candidats à la primaire: les quatre échanges télévisés (dont trois, identiques, tournant autour de la sécurité et de l'immigration) n'ont pas révélé de grosses fractures entre eux. Bien sûr, il y avait des divergences: Ciotti et Pécresse prévoient respectivement 250.000 et 200.000 fonctionnaires de moins alors que Philippe Juvin, chef de service des urgences d'un grand hôpital, ne voulait pas y toucher et que Michel Barnier objectait que «derrière ces chiffres, il y a des hommes et des femmes». La bataille se joue donc sur les personnalités. Et sur un dilemme évident, mais jamais abordé.

Zemmour compatible...

"Heureux, cher Éric, de voir nos idées si largement partagées par les militants LR". Ce tweet d'un Éric (Zemmour) à l'autre (Ciotti) en aurait embarrassé plus d'un. Sauf que l'Éric à qui il était destiné n'est pas du genre à renier ses amitiés : le gagnant du premier tour de la primaire avait d'ailleurs déclaré qu'entre le polémiste et Emmanuel Macron, il soutiendrait le premier. Contrairement à tous ses adversaires.

Le député des Alpes-Maritimes estime être récompensé de sa constance. "Le courage, la clarté en politique finissent toujours par payer", défend-il. Sa défense des racines judéo-chrétiennes de la France, sa volonté de "rendre à la France sa souveraineté juridique" en contestant la suprématie du droit européen, son désir de supprimer le droit du sol ou de rendre le salut au drapeau obligatoire dans les écoles... Il assume ce retour à l'autorité et à l'ordre, soucieux d'"en finir avec le politiquement correct". Lui n'a jamais quitté son parti, même dans la tempête, se plaît-il à rappeler, taclant au passage sa désormais unique concurrente Valérie Pécresse, qui a quitté Les Républicains après leur défaite aux élections européennes de 2019, critiquant le cap trop à droite de sa formation. "Je suis le seul candidat qui peut rassembler tous les électeurs de droite, d'où qu'ils viennent, pour battre Emmanuel Macron", revendique-t-il aujourd'hui. Sous-entendu: je vais ramener au bercail nos électeurs partis chez Marine Le Pen ou séduits par Éric Zemmour.

... ou tendance Macron?

Il fait déjà nuit lorsque les têtes poivre et sel entrent dans une boîte de nuit lyonnaise, accueillies par une DJ aux grosses boucles d'oreilles. Il leur faudra beaucoup de patience et un peu de Beaujolais pour supporter les deux heures de retard de leur candidate. La petite dizaine de jeunes reléguée à l'animation fait ce qu'elle peut, aidée par les élus locaux qui se relaient au micro, parfois avec brio. Quand tout à coup... "Valérie arrive! Valérie! Valérie! Valérie!" scandent les retraités (qui se sont levés) au rythme de la musique électro. On est loin de la sage délégation qui accueillera Xavier Bertrand trois jours plus tard, à quelques kilomètres de là. Deux salles, deux ambiances.

Valérie Pécresse entame son one-woman-show. Elle sort les formules qui ont fait sa marque ("Macron, il a cramé la caisse!", "Avec Macron, l'addition, c'est après l'élection ! ") et passe fluidement d'une thématique à l'autre. Réforme des retraites, suppression des postes de fonctionnaires, justice, concurrence avec la Chine... Après son discours, on s'étonne d'avoir entendu parler d'autre chose que d'insécurité et d'immigration. "Mais c'est important!" rétorque-t-elle en premier. Avant d'admettre qu'elle aimerait enfin aborder, lors du prochain débat, l'école, l'écologie et le numérique. La Présidente de la région Île-de-France est très à l'aise sur les questions sécuritaires, mais regarde quand même plutôt vers le centre. "Elle est opportuniste, elle va à droite toute dans les débats parce qu'il le faut", souffle une personne ayant travaillé avec elle plusieurs années. En 2017, aux législatives, elle publie d'ailleurs sur Twitter un appel à soutenir le Président fraîchement élu: "Macron a nommé un Premier ministre de droite, donnons-lui une majorité et un gouvernement de la droite et du centre!" En 2019, quand Valérie Pécresse quitte les Républicains, elle fustige sa "droitisation" et son "rétrécissement". Elle est donc parvenue au second tour de la primaire malgré ses constats... d'ailleurs partagés par un grand nombre de militants. Pour l'instant tout va bien. Les candidats éliminés appelant à voter pour elle, l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy devrait obtenir l'investiture de son parti.

La droite républicaine survivra-t-elle aux élections ?

Faudra-t-il, pour gagner, s'allier à l'extrême droite? Ou au centre? La droite française est divisée depuis de nombreuses années sur cette question. Le score d'Éric Ciotti montre qu'elle n'est toujours pas réglée. Pécresse n'aura aucun mal à aller chercher des voix du côté des électeurs déçus d'Emmanuel Macron, ceux venus de la droite qui n'avaient pas voté pour François Fillon à cause de sa mise en examen pour emploi fictif. En cas de victoire à l'élection présidentielle ensuite, les postes seront-ils suffisamment nombreux pour satisfaire les partisans de la ligne adverse? Combien y aura-t-il de défections de ceux pour qui l'orientation choisie est une trahison? "Si les Républicains ne sont pas au second tour alors ils sont morts", analysait Xavier Bertrand tout au long de cette campagne. Même s'ils y arrivent, l'unité va être très compliquée à préserver.