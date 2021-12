Eric Ciotti et Valérie Pécresse qualifiés au second tour de la primaire Les Républicains

Eric Ciotti et Valérie Pécresse se sont qualifiés pour le second tour du congrès LR chargé d'investir le candidat de droite à la présidentielle. Le vainqueur sera connu samedi.

Eric Ciotti et Valérie Pécresse s'affronteront au second tour de la primaire Les Républicains (LR) qui doit désigner le candidat de la droite à l'élection présidentielle française, a annoncé le parti ce jeudi. Eric Ciotti est arrivé en tête avec 25,6%, devant Valérie Pécresse (25%), Michel Barnier (23,9%), Xavier Bertrand (22,4%) et Philippe Juvin (3,1%).