Sophie Clauwaert (Puilaetco): "L’art est un investissement passion"

Les œuvres d’art n’assurent pas les mêmes rendements que les autres produits financiers proposés par une banque privée, avertit la nouvelle Art Advisor de Puilaetco. "La cote d’un artiste peut exploser, mais on n’est jamais à l’abri des mauvaises surprises", explique Sophie Clauwaert. Pour mettre toutes les chances de son côté, cette spécialiste de l’art contemporain et des artistes belges conseille de "choisir avec le cœur et d’acheter avec la tête".